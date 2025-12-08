باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صفدر نیازی شهرکی معاون امور آب و خاک وزارت جهاد در مراسم روز جهانی خاک با اشاره به عضویت ایران در سازمان فائو و همکاری بین المللی از سال ۱۳۹۶ و استمرار روند همکاری گفت: خاک عنصر خاموش نه تنها تامین غذا به آن وابسته است، بلکه تنوع زیستی و بستر توسعه پایدار است.

وی با اشاره به نگرانی‌ها و چالش‌های امروز جامعه بشری افزود: برخی اراضی کشورها تحت‌تاثیر درجه شوری قرار گرفته و میانگین مواد آلی کاهش یافته و خاک‌ها گرسنه هستند.

نیازی با بیان اینکه میلیون‌ها اراضی کشاورزی در حریم شهرها در تله توسعه آن قرار گرفته‌اند، گفت: همین امر باعث شده امروز ما از درمان سخن بگوییم.

وی با اشاره به اینکه اقدامات معاونت آب و خاک در ۴ محور استوار شده است، بیان کرد: عملیاتی کردن تکالیف قانون حفاظت قانون، استقرار خط مش و حفاظت از منابع پایدار خاک، استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی کشور و آموزش مسئولیت‌پذیری در قبال خاک و نیز پایش خاک با تاکید بر سلامت خاک از آن جمله است.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه انجام تحقیقات تفسیری خاک در یکسال اخیر به مساحت ۶۲ هزار هکتار بوده است، افزود: امسال حدود ۸۲ هزار هکتار به این آمار اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: ساماندهی و نظارت بر ۲۷۷ آزمایشگاه بخش خصوصی، پایش کمی و کیفی خاک در ۱۷ استان کشور، اجرای مزارع الگویی برای بهبود خاک و گیاه در ۶ استان و اجرای برنامه بین‌المللی پزشک خاک و برگزاری کارگاه آموزشی در استان گلستان برای آموزش کارشناسان ۹ استان مختلف کشور از دیگر اقدامات مهم در حال انجام است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه شهر سالم با خیابان‌های آسفالت تعریف نمی‌شود، افزود: شهر سالم بر بستری از خاک سالم و تنوع پذیر استوار است.

نیازی شهرکی با بیان اینکه خاک موضوعی اقتصادی، زیستی و حتی امنیتی است، تصریح کرد: امروز ۷۵ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند که امنیت غذایی این جمعیت به سلامت خاک در پیرامون شهرها برمی‌گردد.