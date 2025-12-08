معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون بیش از ۶۱۴ هزار خودروی دودزا و ابطال بیش از ۳۴۰۰ هزار معاینه فنی در تهران از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ مومنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد از ۱۹ مهرماه تاکنون ۲۶۲۲ خودروی فرسوده و رها شده در سطح شهر تهران جمع‌آوری شده، بیش از ۶۱۴ هزار خودروی دودزا اعمال قانون شده‌اند و از اواخر سال ۱۴۰۲ تا امروز معاینه فنی ۳۲ هزار و ۵۴۹ خودرو ابطال شده است. وی تأکید کرد که این اقدامات در قالب طرح‌های اضطراری کاهش آلودگی هوا و با هدف حفظ سلامت شهروندان اجرا می‌شود.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به افزایش آلودگی هوای پایتخت در سال‌های اخیر گفت: «در شرایط نارنجی، قرمز و بنفش، کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل می‌شود و طرح‌هایی مانند زوج و فرد از درب منزل به‌طور سراسری اجرا می‌گردد؛ حتی دارندگان طرح ترافیک سالیانه نیز مشمول این محدودیت هستند.»

وی افزود: «آموزش و پرورش تهران موظف شد لیست پلاک سرویس مدارس را به شهرداری اعلام کند تا این خودرو‌ها مشمول جریمه نشوند. همچنین تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین به دلیل آلایندگی بالا به‌طور ۲۴ ساعته ممنوع است و تنها کامیون‌های حمل مواد غذایی، سوخت و بتن با مجوز خاص، امکان تردد از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ بعدازظهر را دارند.»

معاون عملیات پلیس راهور درباره طرح جمع‌آوری خودرو‌های فرسوده و رها شده گفت: «این طرح از ۱۹ مهر آغاز شد و تاکنون با ۱۴۳۵ مالک خودرو تماس گرفته شد که خودرو‌های خود را جابه‌جا کردند. همچنین ۱۱۸۷ خودرو که مالک آنها پاسخگو نبود، توسط جرثقیل به پارکینگ منتقل شد. در مجموع ۲۶۲۲ خودرو فرسوده و رها شده از سطح شهر جمع‌آوری شد و اکنون در خیابان‌های اصلی تهران خودروی رها شده وجود ندارد.»

او در خصوص خودرو‌های دودزا اظهار داشت: «از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۱۴ هزار خودرو دودزا اعمال قانون شدند. تنها در آذرماه و در شرایط بحرانی آلودگی هوا، پلیس در ۱۰۰ نقطه مستقر شد و ۶۶۰۰ خودرو دودزا جریمه شدند. خودرو‌های دودزا معاینه فنی‌شان ابطال می‌شود و رانندگان موظف‌اند پس از تعمیر، دوباره معاینه فنی دریافت کنند؛ در غیر این صورت، به ازای هر روز تردد جریمه خواهند شد.»

سرهنگ مومنی در پایان خاطرنشان کرد: «از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۴۰۰ خودرو معاینه فنی‌شان باطل شده و از اواخر سال ۱۴۰۲ تا امروز در مجموع ۳۲ هزار و ۵۴۹ خودرو مشمول این طرح شده‌اند. هدف پلیس راهور پس از کاهش تصادفات، تمرکز بر کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.»