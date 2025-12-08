باشگاه خبرنگاران جوان - دانشمندان در پژوهش جدیدی نشان دادهاند وقتی افراد هنگام صحبت، دستهای خود را بهصورتی حرکت بدهند که معنای حرفهای آنها را به شکل بصری نشان بدهد، وضوح و میزان اثرگذاری پیام آنها افزایش پیدا میکند.
این تحقیق با تحلیل هزاران ویدیوی TED و انجام آزمایشهای کنترلشده صورت گرفته و نشان میدهد که ژستهای مختلف چگونه میتوانند کیفیت ارتباطات را تغییر دهند. به گفته پژوهشگران، هنگام ارائه، معرفی یک ایده یا مدیریت یک جلسه، معمولاً تمرکز اصلی روی محتوای گفتار است؛ اما حرکت دستها هم میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
نویسنده این پژوهش که در ایتالیا (مهد ژستهای حرکتی مربوط به دست) بزرگ شده، توضیح میدهد که با زندگی در آمریکا متوجه تفاوتهای فرهنگی در میزان و نوع استفاده از ژستها شده است. بااینحال، به گفته او در هر فرهنگ و بستر اجتماعی یک موضوع ثابت وجود دارد و آن هم استفاده از دستها در هنگام صحبتکردن است.
محققان به این نوع حرکات دست «illustrators» میگویند. نمونههای آن نیز شامل مواردی از جمله بازکردن دستها هنگام توضیح فاصله زیاد، نزدیککردن دستها به یکدیگر هنگام بیان ارتباط بین دو مفهوم، یا ترسیم موج با دست هنگام توصیف تغییرات رفتوبرگشتی بازار میشود.
برای بررسی بیشتر این الگو، آنها بیش از ۲ هزار ویدیو TED Talk را بهصورت بخشبخش و با ابزارهای هوش مصنوعی تحلیل کردند. سپس نتایج را در آزمایشهای کنترلشدهای با ۱۶۰۰ شرکتکننده زیر ذرهبین قرار دادند. نتیجه هر دو یکسان بود و بهطور کلی ژستهای توضیحی باعث درک بهتر مخاطبان میشد.
چرا دستها میتوانند پیامها را شفافتر کنند؟
طبق توضیح پژوهشگران، ژستهای حرکتی مناسب میانبر بصری ایجاد میکنند و با این کار باعث میشوند شنونده مفاهیم انتزاعی را بهتر درک کند. این امر همچنین پردازش پیام را آسانتر میکند و به گفته محققان معمولاً باعث میشود مخاطب گوینده را توانمندتر و متقاعدکنندهتر ارزیابی کند.
در مقابل، حرکات نامرتبط مانند تکانهای اتفاقی، بیقراری یا اشارههای بیهدف نهتنها سودی ندارند، بلکه میتوانند تمرکز شنونده را برهم بزنند.
این پژوهش تأکید میکند که دستها میتوانند به ابزار قدرتمندی برای انتقال مؤثر ایدهها تبدیل شوند. در مراحل بعدی، آنها بهدنبال پاسخ این سؤال خواهند بود که آیا میتوان استفاده از ژستهای حرکتی مناسب را آموزش داد؟ آزمایشهای اولیه نشان میدهند حتی یک دوره کوتاه پنج دقیقهای هم میتواند وضوح بیان را با استفاده از ژستهای مناسب افزایش دهد.
نتایج این تحقیق در مجله Sage Journals منتشر شده است.
منبع: دیجیاتو