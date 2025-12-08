سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: در پی اجرای محدودیت‌های ترافیکی مرتبط با افزایش آلودگی هوای پایتخت در هفته نخست آذرماه، حجم ترافیک در معابر شهر تهران نسبت به هفته پایانی آبان‌ماه حدود ۳۷ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- اکبر اختیاری با اشاره به آمار‌های ثبت‌شده توسط سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف و تردد افزود: این کاهش قابل توجه، نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات ترافیکی از جمله تعطیلی مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها، مجازی شدن مدارس و دانشگاه‌ها، دورکاری بخشی از کارمندان و اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل بوده است.

به گفته وی، مقایسه داده‌های برداشت‌شده توسط دوربین‌های ترافیکی در روز دوشنبه ۲۶ آبان با روز‌های ۱ تا ۷ آذر نشان می‌دهد:

در روز‌های شنبه و یکشنبه (۱ و ۲ آذر)، هم‌زمانی ساعات پایان طرح زوج و فرد از درب منزل با طرح ترافیک موجب شد تغییر محسوسی در اوج عصرگاهی ایجاد نشود، هرچند در اوج صبحگاهی کاهش خفیفی مشاهده شد. البته عدم اطلاع برخی از شهروندان از اجرای طرح مذکور در روز‌های ابتدایی را نیز می‌توان عامل موثری در این امر دانست.

در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه (۴ و ۵ آذر)، با توجه به تعطیلی مدارس و تمدید اجرای طرح تا ساعت ۲۰:۳۰ و هم‌چنین تشدید برخورد با خودرو‌های متخلف از سوی پلیس راهور، کاهش چشمگیری در حجم ترافیک صبحگاهی ثبت شده است.

در روز‌های دوشنبه، پنج‌شنبه و جمعه (۳، ۶ و ۹ آذر)، با توجه به نیمه‌تعطیل یا تعطیل بودن این روزها، اوج صبحگاهی به‌طور کامل حذف و به میانه روز منتقل گردیده است. در این روز‌ها تردد‌های بیشتری نیز در اوج عصرگاهی نسبت به سایر روز‌های هفته ثبت شده است.

بیشترین کاهش در تعداد تردد‌های ثبت شده توسط دوربین‌های هوشمند، در روز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴، به میزان ۱۱ درصد نسبت به روز مشابه هفته قبل (۲۸ آبان) ثبت شده است.

وی در ادامه، با اشاره به آمار تخلفات در دوره اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل گفت: در بازه زمانی ۱ تا ۱۲ آذرماه، به‌طور میانگین روزانه حدود ۶۵۰ هزار تردد غیرمجاز در سطح شهر توسط سامانه‌های هوشمند ثبت شده است. در صورت احتساب پلاک‌های یکتا، این رقم معادل عبور حدود ۳۰۰ هزار خودروی غیرمجاز در هر روز است.

سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران در پایان تأکید کرد: نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده اثرگذاری مطلوب اقدامات ترافیکی و همراهی ارزشمند شهروندان است؛ امید داریم با تداوم این همکاری و اجرای سیاست‌های یکپارچه، روند بهبود ترافیک و کاهش آلودگی هوا در روز‌های پیش‌رو پرشتاب‌تر ادامه یابد.

