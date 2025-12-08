رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: طی یک ماهه اخیر روند شیوع آنفلوانزا در استان صعودی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری درخصوص وضعیت کنونی و میزان فراگیری بیماری آنفلوانزا گفت: در حال حاضر با شروع فصل سرما سه نوع بیماری شامل سرماخوردگی، آنفلوانزا و کرونا در کشور وجود دارد.

وی افزود: سرماخوردگی با علایم خفیف بروز میکند و ۴ روز تا یک هفته بهبود می‌یابد.

دکتر صالحی فرد ادامه داد: آنفلوانزا با علایم شدیدتری نسبت به سرماخوردگی رخ می‌دهد که تب بالا، بدن درد شدید و مشکلات تنفسی از جمله آن است.

وی با بیان اینکه با اقدامات پیشگیرانه و همکاری و مساعدت‌های بین بخشی می‌توان از افزایش بیماری جلوگیری کرد گفت: این بیماری بیشتر در گروه سنی کودکان و دانش اموزان شیوع یافته است.



وی ادامه داد: آنفلوانزای کنونی با سویه‌های H۳ و N۲ در کشور شایع شده که در هرمزگان باعث فوت پسری ۲۶ ساله بدون بیماری‌های زمینه‌ای شده است.

دکتر صالحی فرد اضافه کرد: طی یک ماهه اخیر روند شیوع آنفلوانزا در استان صعودی بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: تعداد بیماران سرپایی و بستری و بار مراجعین در بخش دولتی و خصوصی افزایشی است.

دکتر صالحی فرد خاطرنشان کرد: هم اکنون موارد مثبت سرپایی و بستری ۴۰ درصد گزارش شده است.

به گفته دکتر صالحی فرد: هم اکنون تعداد مراجعین به مراکز دولتی از جمله مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان‌ها روزانه به ۸ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.



وی ادامه داد: ۵۳۹ نفر نیز در بیمارستان بستری و تحت مراقبت هستند.

دکتر صالحی فرد گفت: باید با پرهیز از تجمعات غیرضرور، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، رعایت بهداشت دست و تنفسی و تهویه مناسب از گسترش بیماری جلوگیری شود.