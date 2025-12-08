کارگر افغانستانی که متهم است به خاطر گم شدن یک جارو هم ولایتی‌اش را به قتل رسانده در حالی به ایستگاه محاکمه رسید که مأموران وی را در نقطه صفر مرزی ردیابی و دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- ۳۰ مرداد سال ۱۴۰۲ گزارش نزاع جمعی در یکی از خیابان‌های اطراف مولوی تهران به پلیس گزارش شد. پس از حضور مأموران در محل و بررسی‌های اولیه مشخص شد که در این درگیری گروهی، پسر ۲۳ ساله‌ای به نام مسعود با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

پس از تحقیقات میدانی و بررسی دوربین‌های مداربسته مأموران دریافتند که در این درگیری ۸ نفر که همه آنها افغانستانی بودند حضور داشتند.

در ادامه مأموران برای ردیابی آنها وارد عمل شدند، اما مشخص شد ۶ نفر از آنها به صورت غیرمجاز از کشور گریخته‌اند و ۲ نفر از آنها به نام‌های بشیر و حکمت از عاملان اصلی جنایت، تهران را ترک کرده و قصد خروج از کشور را دارند. بدین ترتیب مشخصات آنها به مأموران مرزی اعلام شد و درنهایت دو متهم فراری در نقطه صفر مرزی و قبل از خروج از ایران دستگیر شدند.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه مشخص شد که اولیای دم مقتول به خاطر اینکه در افغانستان هستند حضور ندارند. اما درخواست‌شان قصاص متهم است.

پس از آن حکمت به جایگاه رفت و گفت: «من نقشی در درگیری نداشتم روز حادثه من در آنجا بودم، اما وارد نزاع نشدم.»

بعد از آن بشیر به جایگاه رفت و با رد اتهامش گفت: «همه ما از افغانستان باهم آشنا و دوست بودیم و ۱۲ نفری در یک اتاق زندگی می‌کردیم. همه ما هم به‌عنوان رفتگر در شهرداری مشغول کار بودیم. روز حادثه مسعود به یک‌باره به سراغم آمد و مدعی شد جاروی او را برداشتم با زور می‌خواست جارویم را بگیرد. من هم مقاومت کردم و گفتم این جاروی خودم است، چون نشانه دارد من نمی‌توانم با جاروی دیگری کار کنم و دست به جاروی تو نزدم. بعد کار به درگیری فیزیکی کشید و دوستانم که حدود ۷ نفر بودند هم وارد درگیری شدند و همه با چاقو همدیگر را می‌زدیم. اما من ضربه کشنده را نزدم.»

قاضی سؤال کرد: «شما در مراحل بازجویی به زدن چاقو اعتراف کردی حالا انکار می‌کنی؟»

متهم گفت: «نمی گویم نزدم یک ضربه زدم، اما به دستش زدم و آن ضربه هم کشنده نبود.» قاضی گفت: «اگر شما ضربه کشنده را نزدی پس چه کسی دوست‌تان را به قتل رسانده؟»

متهم گفت: «دو نفر از دوستان‌مان که حالا به افغانستان فرار کرده‌اند با مقتول اختلاف قدیمی داشتند. آنها سر عشق به یک دختر در افغانستان چند سالی با هم حرف نمی‌زدند و من فکر می‌کنم آن دو نفر وقتی دیدند مسعود وارد درگیری شده به خاطر همان کینه قدیمی او را به قتل رسانده و بعد هم از ایران رفته‌اند.»

قاضی گفت: «شما هم که قصد خروج از کشور را داشتید.»

متهم جواب داد: «بله من هم می‌خواستم از مرز رد شوم به کشورم برگردم تا با کمک ریش سفیدان ولایت‌مان و میانجی‌گری آنها بتوانم رضایت اولیای دم را بگیرم که مأموران ایرانی دستگیرمان کردند.»

با پایان دفاعیات متهمان قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: کارگر افغانی ، قتل
خبرهای مرتبط
دستگیری قاتل متواری پس از ۱۴ سال فرار در تهران
قصاص؛ مجازات قتل پدر پولدار
محاکمه پسر جوان به اتهام قتل مادربزرگ و عمو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
افغانیها رابیرون کنید
بودجه و وقت کشور را باید خرج بی سوادی آنها کنیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
تحویل طالبان بدین
۰
۲
پاسخ دادن
کیفیت عکس کارت ملی زیر ذره‌بین؛ اصلاحات در راه است
طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران؛ ایده خلاقانه یا بازی با سرمایه مردم؟
افزایش تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی در ماه‌های آینده
دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان پیش از عید برگزار می‌شود
تاکید استاندار تهران بر ضرورت ریل‌گذاری قانونی و همکاری مردم در ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها
آخرین اخبار
تاکید استاندار تهران بر ضرورت ریل‌گذاری قانونی و همکاری مردم در ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها
طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران؛ ایده خلاقانه یا بازی با سرمایه مردم؟
کیفیت عکس کارت ملی زیر ذره‌بین؛ اصلاحات در راه است
افزایش تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی در ماه‌های آینده
دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان پیش از عید برگزار می‌شود
ایجاد شبکه بزرگ «ایران‌بانوها» / مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲روزه تقدیر می‌شوند
باند شمالی تونل شهدای غزه امشب مسدود است
تعزیر مشاور املاک متخلف در پاکدشت
هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید با نارضایتی مجموعه قضایی را ترک کند
واکنش رئیس پلیس راهور فراجا به جریمه تاکسی‌ها در روز‌های اجرای طرح زوج و فرد
با شماره تلفن «۳۰۱۰۰» از وضعیت پرونده خود در دیوان عدالت مطلع شوید
بیش از ۲۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌ها
دو برابر شدن ظرفیت مسافرپذیری مترو تا سال آینده/ تولید روزانه یک واگن قابل تحقق است
ورود دو رام قطار ملی به ناوگان مترو نشان دهنده توان و همت بلند ایرانی است
افزایش رقم کالابرگ سه دهک اول به ۶۲۰ هزارتومان
ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس تا دو هفته آینده
سیاست همسایگی و منطقه‌گرایی ایران خیرخواهانه است
اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
آماده‌باش کامل شهرداری تهران برای بارش‌های پیش‌رو
لزوم تسریع در تکمیل تصفیه‌خانه‌های حوضه سد لتیان
حضور پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در سومین کنفرانس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر عراق
بانوان نیمی از داوطلبان هلال‌احمر را تشکیل می‌دهند؛ ۶۱ هزار داوطلب جدید جذب شدند
۱۳۸ زندانی زن در قالب پویش «مهر فاطمی» آزاد شدند
وضعیت قرارداد زباله‌سوز تهران مشخص شد
آیا تکلیف سرویس‌های مدارس در طرح زوج و فرد مشخص شد؟
دستور رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی برای ورود فوق‌العاده به موضوع ارز
اجرای۱۳۷ پروژه شهری با مشارکت ۱۱۸ هزار شهروند
دستگیری عاملان قتل متواری در اسلامشهر در پایتخت
۷۹۱ دستگاه وسائط نقلیه پلاک مخدوش و فاقد پلاک در پارکینگ غرب استان تهران
جلوگیری از ۵ مورد سقط جنین با بهره گیری از مشاوران پزشکی قانونی