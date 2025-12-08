باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نمایشگاه دستاوردها و فناوری های پژوهشگران هرمزگانی + فیلم

نمایشگاه دستاوردها و فناوری های پژوهشگران هرمزگانی در بندرعباس گشایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نمایشگاه دستاورد‌ها و فناوری‌های پژوهشگران هرمزگانی ۸۰ شرکت دانش بنیان آخرین دستاورد‌های خود را عرضه کردند.

 

مطالب مرتبط
نمایشگاه دستاوردها و فناوری های پژوهشگران هرمزگانی + فیلم
young journalists club

دستیابی به فناوری هوشمند ریزجلبکی برای تصفیه آب و جذب دی‌اکسیدکربن در ایران + فیلم

نمایشگاه دستاوردها و فناوری های پژوهشگران هرمزگانی + فیلم
young journalists club

دستیابی دانش‌بنیان‌ها به دانش ساخت نسل جدید تصفیه‌کننده پساب‌ صنعتی + فیلم

نمایشگاه دستاوردها و فناوری های پژوهشگران هرمزگانی + فیلم
young journalists club

ادامه بازتاب رسانه‌های بین‌المللی از مهندسی معکوس آمریکا روی پهپاد شاهد! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
با پول موشک‌ها می‌شود آلودگی هوا را از بین برد؟!
۲۱۷۰

با پول موشک‌ها می‌شود آلودگی هوا را از بین برد؟!

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
امروز منتظر بارش باران باشید + فیلم
۱۸۰۵

امروز منتظر بارش باران باشید + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
موج واکنش‌ها به ماراتن کیش داغ شد + فیلم
۸۰۲

موج واکنش‌ها به ماراتن کیش داغ شد + فیلم

۱۶ . آذر . ۱۴۰۴
صحن‌های کربلا حال و هوای عاشقانه گرفت + فیلم
۶۷۶

صحن‌های کربلا حال و هوای عاشقانه گرفت + فیلم

۱۶ . آذر . ۱۴۰۴
موج بازداشت‌ها در فوتبال ترکیه + فیلم
۶۱۷

موج بازداشت‌ها در فوتبال ترکیه + فیلم

۱۶ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.