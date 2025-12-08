مدیر شبکه جام‌جم خبر داد که به‌زودی خبر جام‌جم رونمایی خواهد شد، که برنامه‌ای در فرم خبر است و مجریان آن از هوش ساخته هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سیاوش عقدایی، مدیر شبکه جام‌جم و مجری تلویزیون درباره بکارگیری از هوش مصنوعی و مجریان هوش ساخته در این شبکه اینترنتی گفت: در حال حاضر، ما دو سطح از هوش مصنوعی را در شبکه جام‌جم بکار می‌بریم. یک سطح مربوط به فناوری سکوست، که شامل چت‌بات‌های هوش مصنوعی، سامانه‌های چینش محتوا بر اساس سلایق مخاطب و ماژول‌های ترجمه همزمان است. اما در سطح تولید محتوا در شبکه جام‌جم و به دنبال آن مرکز سیمرغ برنامه‌های جدی‌ای وجود دارد. ما اکنون اثری به‌نام «شکر شکن» داریم، که بخش قابل توجهی از این انیمیشن‌ها با هوش مصنوعی تولید می‌شوند.

عقدایی با بیان اینکه ما در شبکه جام‌جم فرآیند ساخت سنتی هوش مصنوعی را با فرآیند بسیار حرفه‌ای هوش مصنوعی جایگزین کرده‌ایم، افزود: درباره مجریان رئال هم این اتفاق خواهد افتاد و موضوعی نیست که بتوان جلوی آن ایستاد. ما به‌زودی با تعداد زیادی از مجریان هوش ساخته در دنیا و ایران مواجه خواهیم بود. البته ما از مجریان هوش ساخته رونمایی کرده‌ایم، اما اینکه بگویم شبکه جام‌جم جزو اولین‌ها بوده است، مطمئن نیستم.

مدیر شبکه جام‌جم ادامه داد: از طرفی، یکی دیگر از محصولات مرکز سیمرغ یعنی مستند با هوش ساخته و پخش شده است. قطعاً مرکز سیمرغ و شبکه جام‌جم در استفاده از هوش مصنوعی پشرو هستند و به طور جدی بر روی این موضوع کار کرده‌اند. اکنون هر آنچه که شما فکر کنید، با هوش مصنوعی ساخته می‌شود و از نقطه ایده تا محصول و پخش را به عهده می‌گیرد.

وی با اعلام این خبر که به‌زودی خبر جام‌جم رونمایی خواهد شد، که برنامه‌ای در فرم خبر است و مجریان آن از هوش ساخته هستند، گفت: در بسیاری از مواقع هم تشخیص آن مبنی بر اینکه آیا واقعی هستند، سخت است.

برچسب ها: شبکه جام جم ، هوش مصنوعی ، سیمرغ
