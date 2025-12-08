باشگاه خبرنگاران جوان - سیداسدالله هاشمی مدیرکل محیط زیست استان قزوین گفت: در هشت ماه نخست امسال بیش از ۴۷۰ مورد ادوات و وسایل شکار غیرمجاز از متخلفان کشف و ضبط شد که نشاندهنده افزایش نظارتها و گسترش گشتهای حفاظتی در مناطق مختلف استان است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرد: این تخلفات شامل شکار و صید غیرمجاز پرندگان و پستانداران، نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز حیات وحش زنده و لاشه، و همچنین کشف سلاح و ادوات شکار بوده است.
وی با قدردانی از همکاری مردم، تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست تنها مسئولیت یک نهاد نیست، بلکه امری مشارکتی است. حضور فعال جوامع محلی، دانشآموزان و بهویژه زنان در طرحهای آموزشی و فرهنگی سبب افزایش آگاهی و کاهش تخلفات شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بیان کرد: یگان حفاظت محیط زیست قزوین با رویکردی مبتنی بر فرهنگسازی و توانمندسازی مردم محلی تلاش دارد تا مفهوم پاسداری از طبیعت و حیات وحش را از سطح قانونگذاری به عمق باور عمومی جامعه بکشاند.
