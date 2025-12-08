باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تولد حقیقت نوزدهم از میانه آذر + فیلم

نوزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت از ۱۹ آذر کلید می‌خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نوزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت مستندسازان ایرانی و خارجی با مستندهای بلند، نیمه بلند و کوتاه به رقابت می پردازند.

 

