گرم کردن درجا خودرو در فصول سرد، روشی رایج اما در بسیاری از کشورها غیرقانونی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روشن گذاشتن ماشین درجا و بدون سرنشین در زمستان، در چندین ایالت و شهر آمریکا ممنوعیت قانونی دارد. این قوانین با هدف کاهش آلودگی هوا و پیشگیری از سرقت وضع شده‌اند.

چرا گرم کردن درجا خودرو غیرقانونی است؟

در بسیاری از ایالت‌ها، شهرستان‌ها و شهرها قوانین مشخصی برای مقابله با درجا کار کردن خودرو وضع شده است. در حال حاضر، ۳۵ ایالت در آمریکا دارای قوانین ضد درجا کار کردن خودرو هستند که طبق آن‌ها، روشن گذاشتن خودرو بدون سرنشین و رها کردن آن غیرقانونی محسوب می‌شود.

این قوانین در درجه اول با هدف کاهش آلودگی هوا و همچنین جلوگیری از سرقت خودروها شکل گرفته‌اند. رها کردن خودروی روشن درجا، آن را به هدفی آسان برای سارقان تبدیل می‌کند.

جزییات و استثنائات قوانین ممنوعیت درجا کار کردن خودرو

قوانین مربوط به ممنوعیت درجا کار کردن خودرو کاملاً یکسان نیستند. برخی از آن‌ها به طور خاص خودروهایی را هدف قرار می‌دهند که در مناطق عمومی مانند خیابان‌ها، کوچه‌ها یا پارکینگ‌ها روشن رها شده‌اند. در برخی ایالت‌ها، روشن گذاشتن خودرو در پارکینگ‌های خصوصی منعی ندارد.

خودروهای دارای استارت از راه دور نیز ممکن است از این قاعده مستثنی باشند، زیرا در حالت قفل باقی می‌مانند و بدون سوئیچ نمی‌توان آن‌ها را به حرکت درآورد؛ هرچند سارقان می‌توانند به سرعت سیگنال‌های آن‌ها را شبیه‌سازی کنند.

برخی مناطق نیز محدودیت‌های زمانی برای درجا کار کردن خودرو دارند. به عنوان مثال، در شهرستان ماریکوپا آریزونا، درجا کار کردن خودرو برای بیش از ۵ دقیقه غیرقانونی است. در ایالت‌های جورجیا و پنسیلوانیا، این محدودیت‌های زمانی در دمای سردتر تمدید می‌شوند.

غالباً، این قوانین نوع موتور و وزن خودرو را نیز در نظر می‌گیرند و برای وسایل نقلیه پلیس، آتش‌نشانی و سایر خودروهای اضطراری معافیت‌هایی در نظر گرفته می‌شود. بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (EPA)، افسران پلیس مجاز به اجرای این قوانین هستند و رانندگان متخلف ممکن است جریمه نقدی دریافت کنند؛ از این رو بهتر است برای گرم کردن خودرو، داخل آن بنشینید.

ایالت‌هایی که قوانین ضد درجا کار کردن خودرو دارند

ایالت‌های زیر دارای قوانین ضد درجا کار کردن خودرو هستند:

آریزونا، کالیفرنیا، کلرادو، کانکتیکات، دلاور، واشنگتن دی‌سی، جورجیا، هاوایی، ایلینوی، لوئیزیانا، مِین، مریلند، ماساچوست، مینه سوتا، میزوری، نوادا، نیوهمپشایر، نیوجرسی، نیویورک، اوهایو، اورگن، پنسیلوانیا، رود آیلند، کارولینای جنوبی، تگزاس، یوتا، ورمونت، ویرجینیا، واشنگتن، ویسکانسین و وایومینگ.

منبع: ایسنا