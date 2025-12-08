طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، دولت اقدام به انتشار ۵۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اجرای بند «ت» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، از اوراق منتشر شده در این سال، ۲۵۴ هزار میلیارد تومان طبق پیش‌بینی قانون بودجه و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان طبق مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا بوده‌است. ۷۱درصد این اوراق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خریداری شده که این امر می‌تواند آثار پولی و تبعات تورمی برای شبکه بانکی و اقتصاد کلان به همراه داشته‌باشد.

دیوان محاسبات کشور با تاکید بر لزوم جلوگیری از فشار بر پایه پولی، بر اصلاح ساختار‌های قانونی مالی تاکید دارد.

منبع: دیوان محاسبات

