باشگاه خبرنگاران جوان - در پی ورود موج بارشی قدرتمند به کشور، نیرو‌های هلال احمر در سراسر کشور به حالت آماده‌باش درآمدند. در همین رابطه سازمان هواشناسی اعلام کرد، با ورود موج بارشی قدرتمند به‌تدریج تا پایان هفته در سراسر استان‌های شمال‌غرب، شمال‌شرق، جنوب‌غرب، مرکز و شمال‌شرق شاهد وزش باد، افزایش ابر، کاهش دما و بارش باران و برف خواهیم بود.

شدت بارش‌ها طی این مدت در آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، قزوین، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، اصفهان، همدان، زنجان، گیلان، مازندران و گلستان و با شدت کمتر در خراسان شمالی، خراسان رضوی و یزد قابل توجه خواهد بود. طی این مدت وقوع بارش‌ها در جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان و شمال چهارمحال و بختیاری بسیار قابل توجه و سیل‌آسا خواهد بود.

در بخش‌هایی از این مناطق طی این مدت در مجموع بیش از ۲۰۰ میلی‌متر بارش هم ثبت خواهد شد. وقوع سیل، سیلاب و طغیان رودخانه‌ها در این مناطق بسیار جدی خواهد بود.

طی ۳ روز پایانی هفته در مناطق سردسیر در آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، قزوین، همدان، لرستان، کرمانشاه، ایلام، غرب اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، فارس و ارتفاعات البرز و با تأخیر در مناطق سردسیر خراسان شمالی، رضوی و جنوبی شاهد اولین موج بارندگی امسال خواهیم بود. همچنین نیمه دوم از هفته بعد بارش فراوان برف وارد کشور خواهد شد.

منبع:صدا و سیما