از بانک مرکزی تنخواه نمیگیریم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رحمت‌الله اکرمی معاون وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور در همایش گرامی‌داشت روز حسابدار اظهار داشت: این همایش نشانگر این است که مسائل حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی در بخش های عمومی و خصوصی از یک جنس است و بدون همکاری این دو بخش با هم، حرفه حسابداری آنگونه که باید رشد نمی‌کند. تولی‌گری حسابداری بخش دولتی را خزانه‌داری کل کشور بر عهده دارد و بخش خصوصی را جامعه حسابداران رسمی رهبری و هدایت می‌کند.

وی با یادآوری اینکه مهمترین عامل توسعه اقتصادی کشور و برون رفت از رکود، سرمایه‌گذاری است و حسابداری باعث شفافیت مالی و دستیابی به موقع به اطلاعات است که سبب افزایش کیفیت زندگی شهروندان می‌شود ، افزود: شفافیت مالی عامل تصمیم‌گیری بهینه اقتصادی است اگر اطلاعات شفافیت نداشته باشد بدیهی است تصمیم‌گیری ها در کشور به سرانجام مطلوب نمی‌رسد و این شفافیت مالی سبب تخصیص بهینه منابع می‌شود.

رحمتی بیان کرد: آیین‌نامه‌های مربوط به حرفه حسابرسی در بخش‌های دولتی را به‌روزرسانی کرده‌ایم و آیین‌نامه‌های تایید صلاحیت حسابداران نیز اصلاح می‌شود؛ در ترکیب اعضای هیات تشخیص صلاحیت حسابداران در وزارت اقتصاد، هم بخش خصوصی هست هم بخش دولتی و هر ساله فرآیندهای آزمون صلاحیت حسابداران رسمی را بررسی و اصلاح می‌کنیم.

وی افزود: در سالهای گذشته در برگزاری آزمون دقت لازم نمی شد که برگزاری صفر تا صد آن را به سازمان سنجش واگذار کرده‌ایم همچنین برگزاری آن به شهرهای مختلف هم منتقل شده است و دیگر شاهد مشکلات مسافرت حسابداران به پایتخت برای حضور در آزمون نیستیم.

خزانه‌دار کل کشور بیان کرد: تصور ما در بخش عمومی این است که اگر به حرفه حسابداری توجه علمی و عملی شود و نه توجه ظاهری، از فساد جلوگیری می‌شود. یکی از بخش های عمده که نظام اقتصادی کشور از آن رنج می برد بحث فساد است و هرچه بیشتر به شفافیت مالی بپردازیم از فسادهای احتمالی جلوگیری می‌شود.

اکرمی افزود: کار حسابداری و حسابرسی باید قابلیت پاسخگویی منتهی به مشروعیت حاکمیت را نشان دهد گزارش‌های حسابداری باید به تصمیم‌گیران مجامع نشان دهد که آیا حقوق شهروندان رعایت شده است یا نه؟ اگر این کار را را در گزارشگری مالی منعکس کنیم، این کار می تواند به مردم اطمینان بدهد که کار به سمت صلاح در پیش است.

وی در ادامه گفت: تخصیص منابع در بخش عمومی برای ارائه خدمات عمومی نیز وابسته به گزارشگری حسابداری است اگر بپرسید که خزانه‌داری کل کشور در این راستا چه کرده باید گفت مهمترین مسأله ای که در بخش عمومی با آن مواجه بودیم اصلاح نظام حسابداری بخش عمومی و دولتی است. ما مدتها در بخش عمومی حسابداری نقدی را داشتیم که با به‌کارگیری حسابداری تعهدی گام مهمی در ارتقای نظام مالی کشور برداشتیم؛ دولت‌های مختلفی سالها با این مشکل مواجه بودند و نمی‌دانستند در آینده با چه مشکلاتی مواجه هستند.

اکرمی گفت: اگر به حسابداری تعهدی توجه نکنیم در تصمیم‌گیری های خود به سمتی می‌رویم که تصمیمات درست اتخاذ نکنیم اگر بخش دولتی نداند تصمیم امروز من چه تعهدی برای آینده ایجاد می‌کند، تصمیم جامع الاطرافی نیست؛ عملیات حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی از دیگر برنامه‌های خزانه‌داری بوده است امروزه دیگر به دستگاه‌های اجرایی پول نمی‌دهیم بلکه اعتبار الکترونیکی می‌دهیم که جلوی فساد را می‌گیرد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی دو سال است که در عمل پیشرفت خوبی داشته ایم و نواقص کار برطرف شده است؛ یکی از نکات مفید این کار این است که دولت بتواند از رسوب پول استفاده کند. من هر سال، اول سال به بانک مرکزی نامه می زدم که ۳ درصد بودجه را تنخواه بدهد اما با الکترونیکی شدن اعتبار، چند سال است که از بانک مرکزی تنخواه نمی‌گیریم.

وی با اشاره به مدیریت بدهی دولت گفت: زمانی در این کشور نمی توانستیم مطالبات و بدهی های دولت را برآورد کنیم از سال ۹۴ که مرکز مطالبات و بدهی های کشور در خزانه‌داری ایجاد شد، امروز به طور مشخص می‌توانیم بدهی‌ها و مطالبات را تعیین کنیم.

خزانه دار کل کشور وضعیت بدهی های خارجی ایران را قابل توجه ندانست و با بیان اینکه گزارش بدهی های داخلی دولت هر ۶ ماه به رییس‌جمهور ارایه می شود، اظهار داشت: در گذشته وقتی کسی از دولت طلب داشت گفته می شد پر ریسک است اما امروز در بازار سرمایه یک برگه بدهی نکول نشده است و بازار می داند اگر اوراق بدهی دولت را خرید، مطمئناً بازپرداخت می‌شود که نشان‌دهنده کمک حرفه حسابرسی به ما است.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت باید بداند چه اموالی دارد گفت: بزرگترین مشکل این است که دولت از اموال خود استفاده بهینه نمی‌کند لازمه آن این است که اطلاعات شفاف درباره اموال دولت داشته باشیم کمیته راهبری برای برآورد اموال دولت تشکیل شده است. در این زمینه ارتباط مناسبی با سازمان حسابرسی داریم.

وی خاطرنشان کرد: هر سال صورت‌حساب بودجه سالانه را تکمیل کرده و به دیوان محاسبات می دهیم که دیوان براساس آن تقریغ بودجه را تکمیل می‌کند چند سال است که در دیوان محاسبات تمام اطلاعات مورد نیاز برای تفزیغ بودجه را به طور کامل تولید کرده و ارائه می‌دهیم. همچنین در بخش دولتی برای ذی حسابان قسم‌نامه تدوین کرده‌ایم تا مانند پزشکان یا وکلا قسم حرفه‌ای یاد کنند. خزانه‌داری کل کشور را از سنتی به نوین تبدیل کرده‌ایم.