رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: امروز ۲۶ زمین چمن مصنوعی در مدارس استثنایی سراسر کشور افتتاح می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین افتتاحیه همزمان پروژه‌های عمرانی، آموزشی، توانبخشی و تربیت بدنی به استان‌ها با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی صبح امروز در مرکز آموزش نیروی انسانی پیامبر اعظم برگزار شد.

در این آئین سالار قاسمی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: قبلا حدود ۵۰ زمین چمن مصنوعی در ۲۰۰۰ واحد آموزشی ایجاد شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: با حمایت‌ها و عنایت‌های صورت‌گرفته، امروز ۲۶ زمین چمن مصنوعی افتتاح می‌شود و این حاصل یک کار بزرگ و هماهنگ میان مسئولان است.

قاسمی با اشاره به رویکردهای کلان سازمان ادامه داد: استفاده از هوش مصنوعی یکی از ۶ راهبرد اصلی ما است که با حمایت شورای سازمان و همراهی دکتر کاظمی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تصریح کرد: در تمامی استان‌ها یا زمین چمن، یا مدرسه، یا سالن ورزشی، یا مراکز جامع در حال احداث داریم و یا پروژه‌های جدیدی کلنگ‌زنی شده‌اند. همچنین قرار بود در روز جهانی معلولان بخشی از این پروژه‌ها افتتاح شود که به دلیل شرایط پیش‌آمده، افتتاح ۱۷ مدرسه در سراسر کشور با تجمیع پروژه‌ها به امروز موکول شد.

قاسمی گفت: بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی، پرورشی و توانبخشی تا پایان سال برای استان‌ها پیش‌بینی شده که هم‌اکنون حدود نیمی از این اعتبار آماده ارسال است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: با وجود همه مشکلات، این پروژه‌ها با حمایت مستقیم دولت و همراهی مسئولان به نتیجه رسیده و امیدواریم در راستای نهضت مدرسه‌سازی مبتنی بر عدالت و کیفیت که مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز هست، گام‌های موثرتری برداریم.

در پایان، قاسمی با بیان اینکه تلاش مجموعه بر ایجاد تحول اساسی در زیرساخت‌های آموزشی است، از همه دست‌اندرکاران این اقدامات قدردانی کرد.

