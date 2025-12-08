باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» به کارگردانی شهرام مکری در بخش مسابقه بینالمللی این جشنواره به نمایش درخواهد آمد و «یک تصادف ساده» ساخته جعفر پناهی هم در بخش فیلمهای محبوب جشنواره به روی پرده میرود.
همچنین در بخش ویژه برندگان پیشین جایزه کلاغ طلایی بهترین فیلم جشنواره کرالا، فیلمهای ایرانی «درباره الی» ساخته اصغر فرهادی، «اتاق تاریک» از روحالله حجاری، «پرویز» به کارگردانی مجید برزگر و «۴ + ۱۰» از مانیا اکبری نمایش داده میشوند.
امسال محمد رسولاف سینماگر ایرانی ریاست هیات داوران بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کرالا را بر عهده دارد، آنجلا مولینا (بازیگر اسپانیایی)، بویی تاک چوین (فیلمساز و نویسنده ویتنامی)، ادموند یئو (فیلمساز مالزیایی) و ساندیا سوری (فیلمساز بریتانیایی-هندی) دیگر اعضای هیات داوران این جشنواره هستند.
عبدالرحمن سیساکو، فیلمساز موریتانیایی هم جایزه یک عمر دستاورد جشنواره را دریافت خواهد کرد که با نمایش پنج فیلم از سیساکو در جشنواره شامل «زندگی روی زمین» (۱۹۹۹)، «در انتظار خوشبختی» (۲۰۰۲)، «باماکو» (۲۰۰۶)، «تیمبوکتو» (۲۰۱۴) و «چای سیاه» (۲۰۲۴) همراه خواهد بود.
جایزه یک عمر دستاورد جشنواره کرالا که در سال ۲۰۰۹ معرفی شد، به فیلمسازانی اعطا میشود که سهم قابل توجهی در سینما داشته باشد. اولین دریافتکننده این جایزه، مرینال سن بود. از دیگر دریافتکنندگان این جایزه میتوان به ژان لوک گدار، ورنر هرتزوگ، فرناندو سولاناس، الکساندر سوکوروف، ییرژی منتسل، مجید مجیدی و بلا تار اشاره کرد.
سیامین جشنواره فیلم کرالا از ۱۲ تا ۱۹ دسامبر (۲۱ تا ۲۸ آذر) برگزار میشود و فیلم «فلسطین ۳۶» ساخته آنماری جاسر، فیلم افتتاحیه این رویداد سینمایی خواهد بود.
منبع: ایسنا