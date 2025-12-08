رئیس پلیس راهور جزئیات حادثه تصادف خانواده سقاب اصفهانی را اعلام کرد و گفت: ترکیدگی لاستیک بعد از برخورد با کامیون بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی- سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور در حاشیه جلسه کمیته هماهنگی طرح‌های ترافیکی ویژه زمستان ۱۴۰۴ به خبرنگاران گفت: دلیل اصلی تصادف خواب‌آلودگی بوده است نه موضوع دیگری.

وی افزود: کارشناسان پلیس راه از همان لحظات اولیه در صحنه حاضر شدند و بررسی‌ها بر اساس آثار، علائم و شواهد موجود انجام شد. هم کارشناس اولیه و هم تیم‌های تکمیلی که به دلیل اهمیت موضوع اعزام شدند، یک نتیجه مشترک را تأیید کردند.

تیمور حسینی بیان داشت: در محل حادثه هیچ‌گونه آثار انعکاسی از جمله اثر ترمز یا تغییر مسیر ناگهانی مشاهده نشده است. نبود این آثار نشان می‌دهد راننده تا لحظه برخورد هیچ کنترلی بر وسیله نقلیه نداشته و این موضوع تقریباً همیشه ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی است.

وی گفت: ترکیدگی لاستیک پس از برخورد رخ داده است. حتی اگر فرض کنیم وسیله دیگری موجب انحراف خودرو شده باشد، باز هم علت تامه حادثه فقط تغییر می‌کند و از خستگی و خواب‌آلودگی به عدم توانایی در کنترل وسیله تبدیل می‌شود؛ اما نتیجه همان است و عامل دیگری در وقوع این حادثه دخالت نداشته است.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
ای وای
جگرم کباب شد
۰
۰
پاسخ دادن
France
ناشناس
۱۷:۲۱ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
پلیس راهور همیشه دو مورد را باعث تصادفات اعلام میکند ۱ خواب آلودگی وختستگی راننده
۲ خورد رو
عامل سوم خودشان هستند
۴ جاده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
سلام
جسارتا راننده ماشین کی بوده که خواب آلود بوده
سپاس۲
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
مشکل خودروساز داخلی را حل شده بدانید
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
واقعا حادثه جگر سوزی بوده در یک لحظه تمام خانواده یک نفر از دست بروند ! خدا صبرش بده قطعا هیچ حادثه ای تصادف یا تصادفی نیست و در این اتفاق مصلحتی نهفته است که انشاءا... برای آقای سقاف خیر دنیا و آخرت در پی داشته باشد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
بسیاری از تصادفات جاده ای در اثر خواب آلودگی است و
بیشتر نزدیک مقصد رخ میدهد !!!
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
علت تامه این تصادف بی کیفیتی خودرو و تایید آن توسط پلیس راهور است ...بدنه خودرو را ببنید فقط دکور است و با کوچکترین ضربه لوله می شود
۷
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جگرمان از داغت می سوزد حاج قاسم
۱۴:۳۰ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
اگر صاحبان خودرو سازی بجای جیبشان به فکر انسان و سلامتی و اسایش بودند تولیدات درستی داشتند و سازمان بازرسی هم کاش اینقدر بی کیفیت نبود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
بسیاری از خودروهای خارجی هم همین است.
افزایش وزن خودرو نتیجه مستقیم افزایش استحکام و ضخامت بدنه خودرو است که بالنتیجه مصرف سوخت نیز افزایش می‌یابد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
کامیون اگه پشتتش بسته بود ماشین زیرش نمی رفت و اینقدر آسیب به سقف و ستون خودرو وارد نمیشد، ماشین 50 سال پیش هنوز تو خیایون هستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
باز هم بیشتر تحقیق کنید.
۰
۱
پاسخ دادن
