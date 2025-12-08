باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- برنامه رادیو اقتصاد، کارشناسان و مسئولان حوزه تجارت و حقوقی، به بررسی پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای، پیامدهای آن در شکلگیری صادرات غیرمجاز و راهکارهای مقابله با سوءاستفادهها پرداختند. این گفتوگوها، ابعاد حقوقی، اقتصادی و نظارتی تجارت با کارتهای بازرگانی را روشن میکند و ضرورت اصلاحات شفاف و هماهنگ در این حوزه را نشان میدهد.
نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، حمید قهوهچیان، پژوهشگر حقوق عمومی، خورشید یزد درازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر و اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به بررسی چالشها و پیامدهای کارتهای بازرگانی اجارهای پرداختند.
اتصال سامانهها و نظارت، راهکار مقابله با تخلفات
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: با وجود سوءاستفادهها از کارتهای بازرگانی، اتصال سامانهها، نظارت پسینی و اصلاح فرآیندهای صدور کارت موجب کنترل تخلفات شده است. هدف دولت، تسهیل صدور کارت همراه با شفافیت و بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
او افزود: نظارتها در سامانه جامع تجارت انجام میشود و همکاری اخیر با گمرک، روند جلوگیری از سوءاستفادهها را تسهیل کرده است.
تفاوت نرخ ارز؛ انگیزه اصلی سوءاستفاده
باقری زمردی درباره انگیزههای سوءاستفاده از کارتها توضیح داد: پیش از سال ۹۷، انگیزهها عمدتاً مالیاتی بود، اما چند نرخی شدن ارز، انگیزه سوءاستفاده را افزایش داده است.
وی همچنین تاکید کرد: فرایند صدور کارت بازرگانی دولتی نشده و آزمون صلاحیت همچنان توسط اتاق بازرگانی برگزار میشود.
اصلاح مقررات و آموزش؛ شرط کاهش تخلفات
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات گفت: اصلاحات اخیر در مقررات کارت بازرگانی، عمدتاً به تسهیل فعالیت اقتصادی کمک کرده و الزامهایی مانند ارائه کارت پایان خدمت حذف شده است.
او افزود: آموزش و اطلاعرسانی به دارندگان کارت برای آگاهی از مسئولیتهای حقوقی و مالیاتی، یکی از ابزارهای کاهش تخلفات است.
چالشهای حقوقی و پیچیدگی قوانین
حمید قهوهچیان، پژوهشگر حقوق عمومی، با اشاره به پیشینه طولانی کارتهای بازرگانی، آن را موضوعی پیچیده اقتصادی و حقوقی دانست و گفت: کارتها جنبههای حقوق عمومی و کیفری دارند و دخالت نهادهای مختلف، پیچیدگی موضوع را افزایش داده است.
وی به ابهامات قانونی و تداخل مقررات اشاره و بر ضرورت ایجاد چارچوب شفاف و هماهنگ تأکید کرد.
مشکلات صدور کارت و بازگشت ارز
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، خورشید یزد درازی، صدور آسان کارتها بدون احراز اهلیت کافی و نبود نظارت دقیق را مشکل اساسی دانست و تاکید کرد: این مسأله باعث افزایش تقاضا برای کارتهای اجارهای و بروز مشکلات در بازگشت ارز و ماندگاری کالاها در گمرک شده است.
مقابله با قاچاق و ساماندهی کارتها
اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به سوءاستفاده از کارتهای دیگران و قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: سامانه رتبهبندی کارتهای بازرگانی ایجاد شده تا عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان کنترل شود و شفافیت در تجارت افزایش یابد.
وی تاکید کرد: اصلاح چند نرخی بودن ارز و پایش دقیق تعهدات صادرکنندگان، از راهکارهای مهم کاهش قاچاق و جلوگیری از تخلفات است.