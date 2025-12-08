معاون وزیر جهاد گفت: ایران با مساحت ۱۶۴ میلیون هکتار فقط ۱۱ درصد آن یعنی ۱۸.۵ میلیون هکتار جزء اراضی کشاورزی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - داور نامدار رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی در همایش روز جهانی خاک با بیان اینکه خاک یک اکوسیستم زنده و پیچیده است که منبع تامین اکثر مواد غذایی و سایر مایحتاج بشر محسوب می شود، گفت: سالها آب و خاک به دلیل فراوانی مورد بیمهری ما انسانها قرار گرفت و این بیتوجهی منجر به بحرانهای زیست محیطی امروز شده است، حتی در ادبیات ما هرگاه خواستند چیزی را بیمایه جلوه دهند آن را به خاک تشبیه کردهاند.
وی با تاکید بر خالی شدن خاکهای کشور از مواد آلی افزود: خالی شدن خاک های کشور از مواد آلی سبب شده ضمن تهدید امنیت غذایی، ظرفیت خاک برای نگهداشت آب از بین برود و ظرفیت حاصلخیزی خود را از دست بدهد.
نامدار با اشاره به آمار خاک کشور بیان کرد: ایران با مساحت ۱۶۴ میلیون هکتار فقط ۱۱ درصد آن یعنی ۱۸.۵ میلیون هکتار جزء اراضی کشاورزی است که از این میزان نیز فقط ۳۰ درصد جز اراضی زراعی با کلاس یک و دو هستند.
رئیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه خاک غنی کشور وضعیت مطلوبی ندارد، افزود: این مسئله مسئولیت ما را در حفظ همین خاک اندک دوچندان میکند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مأموریت اصلی سازمان امور اراضی کشور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی است، بیان کرد: سالانه به رغم رصد و پایش اراضی و گشت و کنترل این اراضی، اما باز هم شاهد برخی تغییرهای غیرمجاز هستیم که به ناچار منجر به تشکیل پرونده در دستگاه قضا میشود اما برخی از این اراضی از دسترس خارج شده و قابلیت کشت خود را از دست میدهند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر حفظ کاربری با استفاده از فناوری نوین اظهار کرد: رصد دائمی برای جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز ادامه دارد و در این راستا از نرمافزارها و سامانههای نوین بهرهگیری میشود.
نامدار گفت: در برنامههای آتی در نظر داریم با اجرای قانون و الزام سند دار کردن اراضی کشاورزی از خرد کردن این اراضی و حفظ یکپارچهسازی کمک کنیم.