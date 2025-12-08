باشگاه خبرنگاران جوان - خرید بلیت جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ برای بسیاری از هواداران فوتبالی شاید تا حدودی پرهزینه و البته با چالش‌هایی همراه باشد، اما پس از برگزاری قرعه‌کشی این دوره از مسابقات و اعلام برنامه بازی‌های تیم‌های شرکت کننده، نوبت به تصمیم‌گیری و البته خرید این بلیت‌هاست.

با اعلام مسوولان برگزاری این رویداد، هواداران می‌توانند از ۱۱ دسامبر یعنی ۲۰ آذر سال جاری برای تهیه بلیت این مسابقات درخواست بدهند. طبق اعلام نشریه نیویورک تایمز نزدیک به ۲ میلیون بلیت توسط فیفا فروخته شده و هوادارانی که به دنبال باقی این بلیت‌ها هستند می‌توانند به پلتفرم‌های فروش مجدد مراجعه کرده و در بازار ثانویه آن را خریداری کنند.

مسیر‌های مختلفی برای خرید بلیت جام‌جهانی اعلام شده که با شرایط خاصی هم همراه است. یکی از این روش‌ها استفاده از آخرین فرصت قرعه‌کشی است که از ۱۱ دسامبر تا ۱۳ ژانویه به صورت تصادفی انجام خواهد شد و برای این کار کافی است به وب‌سایت بلیط‌فروشی فیفا مراجعه کنید. پس از ثبت درخواست فیفا در ماه فوریه به طور تصادفی اسامی نفرات خوش‌شانس جام‌جهانی را معرفی و با دریافت هزینه آن، امکان حضور در استادیوم را به هواداران مورد نظر می‌دهد.

روش دوم این است که می‌توان از خرید در آخرین لحظه استفاده کنید که در آن بلیت‌های باقی مانده به فروش گذاشته می‌شود، البته به شرط آنکه بلیتی باقی مانده باشد. در این مسابقات فیفا پلتفرم فروش مجدد خود را راه‌اندازی کرده که با ریسک بیشتری همراه است. در تمام پلتفرم‌های فروش مجدد از جمله فیفا، بلیت‌ها به طور قابل توجهی گران‌تر از قیمت اولیه در بازار اولیه خواهد بود و با نزدیک شدن به سوت آغاز بازی‌ها گران‌تر هم می‌شود.

قیمت بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ چقدر است؟

جام‌جهانی فیفا ۲۰۲۶ گران‌ترین دوره بازی‌هاست، در این مسابقات ۴۸ تیم با ۱۰۴ مسابقه در ۱۶ شهر ایالات متحده، کانادا و مکزیک بازی می‌کنند که طی آن حدود ۶.۵ میلیون بلیت برای فروش موجود خواهد بود. قیمت بلیت‌ها از ۶۰ دلار برای برخی مسابقات مرحله گروهی تا ۶۷۳۰ دلار برای صندلی‌های ویژه در فینال متغیر است.

در مرحله گروهی ۶۰ تا ۶۲۰، مرحله حذفی ۱۷۰ تا ۶۴۰، یک چهارم نهایی ۱۶۹۰، نیمه‌نهایی ۴۲۰ تا ۲۷۸۰ و فینال ۲۰۳۰ تا ۶۷۳۰ دلار برای بلیت‌ها قیمت گذاری شده است که بر اساس محل استقرار و قرار گرفتن هواداران در استادیوم متفاوت است. در این بازی‌ها فیفا صندلی‌ها را به ۴ قسمت تقسیم کرده که هزینه آن به این شرح خواهد بود. کاسه پایینی و نزدیک خط میانی ۴۱۰ تا ۶۷۳۰، سطح بالایی در امتداد کناره‌ها که میانگین این قیمت‌ها را به خود اختصاص داده و بخش‌های بالایی پشت دروازه‌ها که کمترین هزینه را در بر می‌گیرد. گوشه‌های بالایی هم ارزانترین جایگاه است و ۶۰ تا ۱۰۵ دلار برای خرید آن باید هزینه کرد.

باید این نکته را هم مد نظر داشت که بازی‌های افتتاحیه بسیار گران‌تر از بازی‌های مرحله گروهی هستند و بازی افتتاحیه آمریکا در ورزشگاه سوفی و در لس‌آنجلس، گران‌ترین بلیت را به خود اختصاص داده است. قیمت بلیت‌ها از ۱۱۲۰ تا ۲۷۳۵ دلار متغیر است. این قیمت بالا نشان‌دهنده تقاضای زیاد برای تماشای بازی‌های تیم میزبان است.

همچنین قیمت بلیت بازی افتتاحیه مکزیک از ۷۴۵ تا ۱۸۲۵ دلار و قیمت بلیت بازی افتتاحیه کانادا در تورنتو از ۳۵۵ تا ۱۷۴۵ دلار متغیر است. در این دوره از یک سیستم هوشمند استفاده می‌شود که طی آن بازی‌هایی که با استقبال بیشتری مواجه می‌شود شاهد گران شدن بلیت خواهد بود و برعکس، بازی‌هایی که چندان از آن استقبال نمی‌شود با ارزان شدن بلیت مواجه خواهند شد.

منبع: ایرنا