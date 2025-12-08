باشگاه خبرنگاران جوان - تقی ربانی، مدیرکل صدا و سیمای گیلان با حضور در منزل شهید نیما رجب‌پور در لاهیجان با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

او ضمن ابلاغ سلام رئیس رسانه ملی و گرامیداشت یاد و نام شهید رجب‌پور این شهید گیلانی را مایه افتخار رسانه ملی و استان دانست و گفت: شهید رجب پور از سردبیران پرتلاش و مؤمن شبکه خبر بود و افتخار ما این است که همکارانی از این جنس در کنار مردم و برای مردم خدمت کرده‌اند و امروز نامشان در بین شهدای سرافراز کشور می‌درخشد.

مدیرکل صدا و سیمای گیلان با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت رسالت رسانه ملی است، افزود: روایت مجاهدت‌ها، اخلاق‌مداری و روحیه فداکارانه شهدایی همچون شهید رجب‌پور می‌تواند نسل جوان را با سیره شهدا و فرهنگ شهادت آشنا کند و ما موظف هستیم این سرمایه‌های معنوی را در قالب برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به جامعه معرفی کنیم.

خانواده شهید رجب‌پور نیز در این دیدار ضمن قدردانی از توجه و همراهی سازمان صدا و سیما بر اهمیت زنده نگه داشتن راه و آرمان فرزند شهیدشان تأکید کردند.

شهید نیما رجب‌پور از سردبیران شبکه خبر اهل شهرستان لاهیجان بود که ۲۷ خرداد ماه امسال بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای سازمان ‎صدا و سیما در تهران به شهادت رسید.

منبع: صداوسیما