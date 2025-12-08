فرمانده انتظامی اسلامشهر از دستگیری عاملان قتل که متواری شده بودند، در کمتر از ۲۴ ساعت در تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین مهرعلیان اظهار کرد: برابر تماسی تلفنی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، یک مورد قتل فردی در یکی از شهرک‌های شهرستان اسلامشهر گزارش شده که با اعلام این خبر بلافاصله مأموران پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با آغاز تحقیفات پلیس مشخص شد مقتول توسط زن و شوهری که از سوی دختر دایی مقتول اجیر شده بودند، به قتل رسیده و ماموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی و بررسی سرنخ‌های بدست آمده و دستگیری دختر دایی مقتول، در کمتر از ۲۴ ساعت، ۲ عامل اجیرشده برای قتل را در شهر تهران دستگیر کردند.

سرهنگ مهرعلیان تصریح کرد: متهمان در بازجوئی‌های پلیس به یک فقره قتل با سلاح سرد اعتراف کردند و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.