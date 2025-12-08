مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که این نهاد با هدف پاسخگویی به نیاز واقعی بازار و محدود کردن فعالیت سوداگران، حراج و پیش‌فروش سکه را به‌طور منظم برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی قمری‌وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در مصاحبه تلفنی با برنامه روی موج گفت‌و‌گو در رادیو گفت‌و‌گو جزئیات نحوه اجرای این برنامه حراج سکه و اهداف اقتصادی پشت این سیاست را تشریح کرد و از استمرار روند عرضه منظم سکه در هفته‌های آینده خبر داد.

وی با اشاره به افزایش تقاضا در بازار سکه و رشد جهانی قیمت طلا گفت: هدف اصلی بانک مرکزی از برگزاری منظم حراج و پیش‌فروش سکه، پاسخگویی به تقاضای واقعی مردم و جلوگیری از نوسانات هیجانی در بازار است. ما موظفیم ابزار‌های شفاف را برای کنترل نقدینگی و حمایت از ثبات اقتصادی کشور به‌کار بگیریم.

قمری‌وفا افزود: حراج‌های سکه بر بستر «مرکز مبادله طلا و ارز» انجام می‌شود و تمامی مراحل آن تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار دارد.

وی ضمن تأکید بر شفاف بودن فرآیند اظهار داشت: تمام شرکت‌کنندگان در سامانه حراج ثبت‌نام می‌کنند و هیچ‌گونه ارتباط یا اطلاع قبلی از پیشنهاد دیگران ندارند؛ همه مراحل از طریق سامانه شفاف و قابل پیگیری است.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر این اقدام بر کنترل نقدینگی و تورم توضیح داد: بخشی از نقدینگی موجود در جامعه، به‌جای ورود به بازار ارز و سایر دارایی‌های نوسانی، از طریق پیش‌فروش سکه جذب می‌شود. همان‌طور که در پیش‌فروش خودرو‌ها نیز بخشی از نقدینگی جمع‌آوری می‌شود، سیاست بانک مرکزی نیز در همین راستاست تا از خروج سرمایه‌ها به سمت بازار‌های غیرمولد جلوگیری شود.

وی افزود: با برگزاری منظم حراج‌ها تا پایان سال، عرضه سکه به بازار به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا علاوه بر پاسخ به متقاضیان واقعی، اثر روانی ناشی از نوسانات قیمت طلا کنترل شود.

 قمری‌وفا گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی در تأمین سکه وجود ندارد و تمام برندگان حراج می‌توانند حداکثر یک هفته بعد از اعلام نتایج، سکه خود را تحویل بگیرند.

به گفته قمری‌وفا، روش مورد استفاده در این عرضه، روش هلندی است؛ یعنی متقاضیان می‌توانند با تعیین قیمت پیشنهادی خود شرکت کنند. در این روش، یک دامنه قیمتی مشخص (کف و سقف) تعیین می‌شود و میانگین قیمت‌های پذیرفته‌شده، نرخ نهایی را مشخص می‌کند.

وی تأکید کرد: این مدل باعث می‌شود بازار به شکل واقعی‌تر تنظیم گردد و هر متقاضی با در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار، قیمت مورد نظر خود را ارائه دهد. برندگان نیز بر اساس همین منطق انتخاب می‌شوند.

قمری‌وفا تفاوت میان «حراج» و «پیش‌فروش» را تشریح کرد و گفت: در پیش‌فروش، فرد قیمتی را برای سررسید مشخص (مثلاً سه ماه آینده) تعیین می‌کند. طبیعتاً قیمت سه ماه بعد ممکن است متفاوت باشد، ولی مبنا همان نرخ ثبت‌شده است. در حراج معمولی، اما شرکت‌کننده قیمتی می‌دهد و در صورت برنده شدن، هفته بعد سکه‌اش را تحویل می‌گیرد. تفاوت اصلی در زمان تحویل و سازوکار قیمت‌گذاری است.

وی همچنین از افزایش محسوس ذخایر طلا در بانک مرکزی طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: به دستور ریاست کل بانک مرکزی، ذخایر طلا و ارز کشور به سطح بسیار مطلوبی رسیده است. از این رو دست بانک مرکزی برای کنترل بازار کاملاً باز است و هیچ نگرانی از کمبود ذخایر وجود ندارد.

به گفته این مقام مسئول، این روند تنها محدود به بازار طلا نیست و سیاست‌های مشابهی نیز در بازار ارز و سایر دارایی‌ها اجرا خواهد شد.

وی در این خصوص توضیح داد: در معاونت ارزی بانک مرکزی نیز برنامه‌های مشابهی در حال تدوین است تا بر پایه عرضه و تقاضا، بازار‌ها با شفافیت بیشتری اداره شوند و فضای سفته‌بازی به حداقل برسد.

قمری‌وفا در بخشی از سخنان خود یادآور شد: مردم باید از تصمیمات هیجانی در سرمایه‌گذاری پرهیز کنند و صرفاً از مسیر‌های رسمی اقدام به خرید نمایند.

وی گفت: «بانک مرکزی بار‌ها اعلام کرده مردم نباید فریب نوسان‌گیران را بخورند. این افراد معمولاً در زمانی که قیمت‌ها متلاطم می‌شود، سعی در تحریک بازار دارند، درحالی‌که سیاست ما مبتنی بر آرام‌سازی است.»

Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۴۳ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
عرضه کم و قیمت با خاتلاف کم در بازار فقط قیمتو میبره بالا باید قیمت حراج بیاد پایین تا مردم نخرن حداقل پنج ماه عرضه ارزون بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
هیچ فایده‌ای ندارد یکباره وارد بازار کنید تا قیمت‌ها بشکند .
خرید اینها فقط برای دلاهاست
۰
۳
پاسخ دادن
