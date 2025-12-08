رئیس قوه قضاییه گفت: به رئیس سازمان بازرسی دستور می‌دهم که موضوع ارز را در جلسه فوق العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی طرح کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۷ آذر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به موضوع قیمت ارز، اظهار کرد: طی روز‌های اخیر برخی از فعالان اقتصادی، در باب موضوع ارز، در جلسات مختلف، مباحثی را مطرح کرده‌اند؛ در جلسه اخیر ما در زنجان، فردی مدعی شد که وضعیت امروز ارز، امری طبیعی نیست، بلکه امری است که آن را بوجود آورده‌اند؛ علی‌ایحال، به رئیس سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را در جلسه فوق العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی طرح کند و در این باب، جلسه فوق‌العاده شورای مزبور را برپا گرداند؛ در آن جلسه نیز سعی شود که از نقطه‌نظرات اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی استفاده شود. به هر ترتیب در این قضیه، بانک مرکزی مسئولیت دارد؛ قطعاً اگر در این زمینه کوتاهی و قصور صورت گرفته و افرادی تخلف کرده‌اند باید معرفی شوند. باید توجه داشت که قیمت ارز، با ارزش پول ملی مرتبط است و حتی ممکن است خدمات و کالا‌هایی که اساساً مستقیماً به قیمت ارز مرتبط نیستند، به سبب نوسانات قیمت ارز، دچار تغییر قیمت شوند.

دستور رئیس عدلیه برای ورود فوق العاده شورای دستگاه‌های نظارتی به موضوع ارز

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به در پیش بودن ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها و روز زن، ضمن تبریک و گرامیداشت این روز، خطاب به پژوهشگاه قوه قضاییه و مشاور امور زنان خود دستور داد تا بر مبنای بیانات ارزشمند و نغز اخیر مقام معظم رهبری در باب جایگاه و کرامت و حقوق زن و اجحاف و تعدی کردن در حق زن در مغرب زمین، به بررسی همه‌جانبه و ذوابعاد مقوله‌ی جایگاه رفیع زن و مادر در اجتماع و خانواده، همت گمارند و در تلاش و هماهنگی با قوه مقننه و فراکسیون زنان مجلس، نسبت به اصلاح یا وضع قوانین در این عرصه، در صورت نیاز، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

رئیس قوه قضاییه خطاب به پژوهشگاه قوه قضاییه و مشاور امور زنان عدلیه دستور داد در باب جایگاه و کرامت و حقوق زن و اجحاف و تعدی کردن در حق زن در مغرب زمین، در تلاش و هماهنگی با قوه مقننه و فراکسیون زنان مجلس، نسبت به اصلاح یا وضع قوانین در این عرصه، در صورت نیاز، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند

رئیس دستگاه قضا از صداوسیما نیز به سبب پخش پرتکرار بیانات ارزشمند و بلند مقام معظم رهبری در باب جایگاه و کرامت و حقوق زن و اجحاف و تعدی کردن در حق زن در مغرب زمین، قدردانی کرد.

رئیس عدلیه در ادامه با گرامیداشت مجدد روز دانشجو، گفت: روز گذشته این توفیق حاصل شد تا بار دیگر در جمع دانشجویان حاضر شوم؛ حقیقتاً انسان وقتی دغدغه‌مندی و مطالبه‌گری دانشجویان را مشاهده می‌کند، مسرور می‌شود؛ نقد‌هایی که دانشجویان مطرح می‌کنند غالباً نقد‌های درست و حقی است؛ انسان وقتی این نقد‌ها را می‌شنود متوجه می‌شود که برخلاف خواست بدخواهان و دشمنان، جوانان و دانشجویان ما بصیر و آگاهند و نسبت به مسائل کشور بیدار و دغدغه‌مند هستند و از انفعال به دورند.

قاضی‌القضات با بیان اینکه روز دانشجو، یک وجه استکبارستیزی و مقابله با سلطه بیگانگان دارد، خاطرنشان کرد: روز دانشجو یادآور وقایعی است که در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ به وقوع پیوست و رخدادی ضداستکباری است؛ در آن روز، دانشجویان ما به عنوان وجدان‌های بیدار جامعه نتوانستند استقبال رژیم ستمشاهی و خائنان به وطن از معاون رئیس‌جمهور آمریکا را که نقش اصلی در کودتای ننگین ۲۸ مرداد داشت، تحمل کنند و دست به اعتراض زدند؛ در آن روز جمعی از دانشجویان مجروح شدند و سه تن از آنان به نام‌های قندچی، بزرگ‌نیا و شریعت‌رضوی نیز به شهادت رسیدند.

رئیس قوه قضاییه: مطالبات مردمی در سفر‌های استانی مورد توجه قرار گیرد 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به دو سفر اخیر استانی هیئت عالی قضایی به استان‌های یزد و زنجان، خطاب به مقامات ذی‌صلاح قضایی دستور داد تا به هر وعده‌ای که در جریان این سفر‌ها به مردم داده شده است، جامه عمل بپوشانند و همت خود را معطوف گردانند تا کلیه‌ی مصوبات این سفرها، عملیاتی شود. رئیس قوه قضاییه در همین راستا، تاکید کرد: نباید به هیچ وجه اینگونه باشد که مردم بگویند، آمدند صرفاً وعده‌ای دادند و رفتند.

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه ، گرانی ارز ، سازمان بازرسی
خبرهای مرتبط
برگزاری جشنواره شفافیت و سلامت اداری/ عملکرد ۲۵۴ دستگاه از سه قوه کشور بررسی شد
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه:
در سطح کشور با پرونده‌های ویژه‌ای مواجه هستیم
رئیس دیوان عالی کشور:
نمی‌توان مانند ۵۰ سال پیش به مسائل نگاه کرد/ تاکید بر بهره گیری از هوش مصنوعی برای جلوگیری از اطاله دادرسی‌
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
یک فکری به حال بی حجابی بکمید که داره جامعه را به یک فاجعه سوق میده
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
گرانی ارز تامین کننده کسری بودجه هست شما خودتون رو اذیت نکنید.
۰
۰
پاسخ دادن
کیفیت عکس کارت ملی زیر ذره‌بین؛ اصلاحات در راه است
طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران؛ ایده خلاقانه یا بازی با سرمایه مردم؟
افزایش تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی در ماه‌های آینده
دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان پیش از عید برگزار می‌شود
تاکید استاندار تهران بر ضرورت ریل‌گذاری قانونی و همکاری مردم در ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها
آخرین اخبار
تاکید استاندار تهران بر ضرورت ریل‌گذاری قانونی و همکاری مردم در ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها
طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران؛ ایده خلاقانه یا بازی با سرمایه مردم؟
کیفیت عکس کارت ملی زیر ذره‌بین؛ اصلاحات در راه است
افزایش تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی در ماه‌های آینده
دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان پیش از عید برگزار می‌شود
ایجاد شبکه بزرگ «ایران‌بانوها» / مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲روزه تقدیر می‌شوند
باند شمالی تونل شهدای غزه امشب مسدود است
تعزیر مشاور املاک متخلف در پاکدشت
هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید با نارضایتی مجموعه قضایی را ترک کند
واکنش رئیس پلیس راهور فراجا به جریمه تاکسی‌ها در روز‌های اجرای طرح زوج و فرد
با شماره تلفن «۳۰۱۰۰» از وضعیت پرونده خود در دیوان عدالت مطلع شوید
بیش از ۲۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌ها
دو برابر شدن ظرفیت مسافرپذیری مترو تا سال آینده/ تولید روزانه یک واگن قابل تحقق است
ورود دو رام قطار ملی به ناوگان مترو نشان دهنده توان و همت بلند ایرانی است
افزایش رقم کالابرگ سه دهک اول به ۶۲۰ هزارتومان
ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس تا دو هفته آینده
سیاست همسایگی و منطقه‌گرایی ایران خیرخواهانه است
اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
آماده‌باش کامل شهرداری تهران برای بارش‌های پیش‌رو
لزوم تسریع در تکمیل تصفیه‌خانه‌های حوضه سد لتیان
حضور پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در سومین کنفرانس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر عراق
بانوان نیمی از داوطلبان هلال‌احمر را تشکیل می‌دهند؛ ۶۱ هزار داوطلب جدید جذب شدند
۱۳۸ زندانی زن در قالب پویش «مهر فاطمی» آزاد شدند
وضعیت قرارداد زباله‌سوز تهران مشخص شد
آیا تکلیف سرویس‌های مدارس در طرح زوج و فرد مشخص شد؟
دستور رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی برای ورود فوق‌العاده به موضوع ارز
اجرای۱۳۷ پروژه شهری با مشارکت ۱۱۸ هزار شهروند
دستگیری عاملان قتل متواری در اسلامشهر در پایتخت
۷۹۱ دستگاه وسائط نقلیه پلاک مخدوش و فاقد پلاک در پارکینگ غرب استان تهران
جلوگیری از ۵ مورد سقط جنین با بهره گیری از مشاوران پزشکی قانونی