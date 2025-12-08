در آستانه شب یلدا و افزایش حساسیت عمومی نسبت به قیمت و کیفیت کالا‌های پرمصرف،مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از تشدید بازرسی‌ها در سطح بازار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در آستانه شب یلدا و افزایش حساسیت عمومی نسبت به قیمت و کیفیت کالا‌های پرمصرف، شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از تشدید بازرسی‌ها در سطح بازار خبر داد و تأکید کرد که نظارت‌ها به‌صورت مستمر و روزانه در سراسر استان جریان دارد.

شاهی با اشاره به اجرای طرح ویژه بازرسی بازار شب یلدا از دهم آذرماه افزود: «تیم‌های مشترک نظارتی در این ایام با حضور مستمر در واحد‌های صنفی، به‌ویژه مراکز عرضه اقلام موردنیاز شب یلدا، از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری می‌کنند. در همین راستا چند واحد پرتخلف شناسایی و پلمب شده‌اند.»

وی با تاکید بر اینکه کیفیت نان در لرستان همواره زیر نظر دستگاه‌های نظارتی است، گفت: «کیفیت نان استان در مقایسه با سایر استان‌ها پایین‌تر نیست و روند نظارت‌ها برای حفظ کیفیت مطلوب ادامه دارد.»

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین از برخورد قاطع با نانوایی‌های متخلف خبر داد و اظهار کرد: «در روز‌های گذشته سه نانوایی به دلیل تخلفات متعدد پلمب و برای آنها پرونده تعزیراتی تشکیل شده است. برای ما حفظ حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از تخلفات احتمالی اولویت جدی است.»

شاهی در پایان با تأکید بر اینکه طرح نظارت ویژه شب یلدا تا پایان این ایام ادامه دارد، گفت: «با هرگونه اقدام سودجویانه و اختلال در بازار بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد می‌شود تا مردم بتوانند با آرامش خاطر خرید‌های شب یلدا را انجام دهند.»

برچسب ها: تعزیرات ، لرستان
