باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ سپهوندی، مدیر آموزش فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به بارندگیها و ناپایداریهای جوی اخیر در سطح استان، بر ضرورت رعایت دقیق و کامل نکات ایمنی هنگام رانندگی بهویژه در جادههای برونشهری و محورهای پرتردد تأکید کرد.
وی با بیان اینکه لغزندگی سطح معابر یکی از مهمترین پیامدهای بارشهای فصلی است، توضیح داد: «رانندگان در چنین شرایطی باید نسبت به علائمی که در جاده ظاهر میشود، از جمله چراغهای جلوی خودروهای مقابل، تابلوهای هشداردهنده و خطوط راهنمایی، توجه بیشتری داشته باشند. کاهش میدان دید، افزایش زمان واکنش راننده و افت اصطکاک تایر با سطح جاده، عواملی هستند که احتمال وقوع حوادث رانندگی را به شکل قابل توجهی افزایش میدهند.»
مدیر آموزش فرهنگ ترافیک پلیس راهور لرستان در ادامه افزود: «یکی از رایجترین اشتباهات رانندگان در روزهای بارانی، تغییر مسیر ناگهانی یا اقدام به ترمزهای شدید است. این رفتارها بهدلیل خیس بودن سطح جاده، میتواند موجب سر خوردن خودرو، انحراف از مسیر اصلی و در نهایت از دست رفتن کنترل وسیله نقلیه شود.»
وی همچنین یادآور شد که رانندگان باید پیش از آغاز حرکت، از سلامت سیستم ترمز، میزان باد تایرها و کارکرد صحیح برفپاککنها اطمینان حاصل کنند.
سپهوندی با توصیه به شهروندان برای رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقتهای غیرضروری و حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی، بیان کرد: «رانندگی در زمان بارندگی نیازمند دقت، تمرکز و حوصله بیشتری است. رعایت همین نکات ساده، اما حیاتی میتواند نقش مهمی در کاهش آمار تصادفات جادهای در روزهای بارانی و حفظ جان رانندگان و سرنشینان داشته باشد.»