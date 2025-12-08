باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد _ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان به بررسی دستاوردهای آموزشی و چالشهای کشور پرداخت و بر همکاری همه مسئولان زیر یک پرچم واحد تأکید کرد.
مهاجرانی در این دیدار گفت: من در مقطع کارشناسی ورودی سال ۶۸ و در مقطع ارشد ورودی ۷۴ دانشگاه صنعتی شریف بودم.
وی ادامه داد: در طول این سالها، دانشگاه آنقدر خوب کار کرده که دانشآموختگانش با شهامت و بدون لکنت صحبت میکنند که بسیار قابل تقدیر است و این دستاورد، حاصل روحیه بلند بنیانگذاران دانشگاه و همکاریهای مؤثر است.
سخنگوی دولت افزود: دولت طبیعتاً وظایفی دارد که باید بهدرستی انجام دهد و تکالیف قانونی خود را به نحو مطلوب حل و فصل کند.
مهاجرانی بیان کرد: فراتر از تفاوتهای سیاسی، خوب این است که ما یک پرچم واحد داریم و همه زیر این پرچم برای کشور کار میکنیم.
وی تأکید کرد: ویژگی اصلی دانشجو، مطالبهگری است، لذا اگر دانشجو سخن نگوید، مسئولین باید حرف مردم را بشنوند و پاسخگو باشند.
مهاجرانی در ادامه گفت: درباره کارگروههای کارشناسی، تمام کمیسیونهای تخصصی در دولت فعال هستند و از متخصصان دعوت به همکاری میشود.
سخنگوی دولت افزود: در حال حاضر، مسائل مهم کشور در دست بررسی است و دوستان امنیتی نیز بر این موضوعات وقوف دارند. به دانشگاه تهران نیز سپرده شده تا در این زمینه کار کند.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه موظف است نکات مهم مربوط به هر زیستبوم را مطرح کند و اگر استاندار کرمان در این جلسه حاضر نیست، یادآور میشوم که جلسات دولتی با استانداران هر دوشنبه برگزار میشود.
سخنگوی دولت در خصوص انتقال آب افزود: خط انتقال آب به طول ۱۴۵ کیلومتر به پایان رسیده و تا پایان سال ۱۴۰۵، آب به کرمان خواهد رسید.
مهاجرانی به موضوعات انباشته در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات دردناک در کشور ما، مسائل انباشتهشده گذشته است؛ لذا دولت کالاهایی مانند آب، برق، گاز و مخابرات را تولید میکند که توسط شرکتهای دولتی مانند آبفا و گاز ارائه میشود.
وی افزود: در ادوار گذشته، اشتباهاتی در تعیین قیمتها رخ داد. اگر قیمتها را اصلاح نمیکردیم، دلسوزان که دید علمی جامعی نداشتند، فکر میکردند با ثابت نگه داشتن قیمتها به معیشت مردم کمک میکنند. اما چرا امروز با تورم ۴۰ درصدی مواجهیم؟ به نظر شما دولت نمیخواهد آن را کاهش دهد؟ این موضوعات باید از طریق فرآیندهای علمی حل شوند، نه با دستور.
مهاجرانی در مورد اصلاحات بانکی و انرژی گفت: تصمیمگیری برای بانک آینده حاصل وفاق ملی است. کسری ۳۰ هزار مگاواتی برق در کشور نتیجه یک روز نیست، بلکه حاصل یک دوره زمانی است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در طول ۳۰ سال گذشته و در ابتدای دولت، تنها یک درصد از انرژی ما خورشیدی بود؛ در حالی که کرمان ۳۴۰ روز آفتابی دارد.
مهاجرانی در بخش دیگری از سخنانش افزود:، چون قیمتها را بهدرستی تعیین نکرده بودیم، باید بپذیریم که ناترازیها نتیجه شوخی با علوم اقتصاد، مدیریت و سیاستگذاری است.
وی درباره خشکسالی بیان کرد: امسال ششمین سال خشکسالی است و در برخی مناطق، ذخیره سدها به کمتر از ۳ درصد رسیده لذا باید صرفهجویی را جدی بگیریم که این کار آغاز شده است. اگر بر افزایش بهرهوری در بخش آب و گاز کار نکنیم، دچار اختلال در تولید خواهیم شد. تولید موجودی زنده است.
سخنگوی دولت تأکید کرد: به هیچ عنوان قابل دفاع نیست که دانشگاه چنین رتبههایی داشته باشد، اما از آن استفاده نشود. ما با دیدگاه منتقدانه از آن استفاده میکنیم.
مهاجرانی بیان داشت: کیفیت آموزشی برای اولین بار توسط رئیسجمهوری مطرح شد. چرا کنترل خشم و استرس را یاد نگرفتیم؟ آیا درباره آموزش پیوسته در رشتههای مختلف بهدرستی کار کردهایم؟
وی افزود: وزارت آموزش و پرورش بهدرستی دست روی کیفیت گذاشته و ساخت مدرسه نیز در دستور کار است.
مهاجرانی یادآور شد: دو مورد از کلانپروژههای ما، بهبود فضای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش است.
در حین این نشست، یک دانشجو با اعتراض به سخنان یکی از اعضای دولت درباره قیمتگذاری بنزین و با اشاره به توهین به مردم، صحبتهای وی را قطع کرد.