با کمک و مساعدت خیران و مردم نوع‌دوست ایران اسلامی و در قالب پویش مردمی «مهر فاطمی» ویژه آزادی زندانیان زن جرایم غیرعمد، زمینه آزادی ۱۳۸ مددجو فراهم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ستاد دیه کشور در «ایام فاطمیه» و به همت اقشار مختلف مردم و به‌طور ویژه همراهی هنرمندان و ورزشکاران با راه‌اندازی پویشی تحت عنوان «مهر فاطمی» در صدد برآمد تا با تکیه بر نام مبارک دخت‌نبوت شرایط استخلاص حداکثری نزدیک به یک‌هزار زندانی زن را که بیشتر آنها افزون بر دو ماه تجربه حضور در بند داشتند را فراهم کند و آنها را به آغوش گرم خانواده بازگرداند.

بدنبال این اقدام از تاریخ ۱۳ آبان ماه تاکنون ۱۳۸ بانوی اغلب سرپرست خانواده به آغوش جامعه بازگشتند.

به گفته سید اسداله جولایی، رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور در پرتو این حمایت مردمی ۷۰ زندانی با کمک ۱۰۰ میلیارد ریالی یک بانک خصوصی (پارسیان)، ۲۰ نفر با مساعدت عوامل برنامه تلویزیونی «عصر خانواده» در شبکه دو سیما آزاد و مابقی نفرات با مهر لبریز عموم اقشار مردمی از بند رهایی یافته‌اند.

بنابر اعلام این مقام مسئول علی‌رغم تلاش‌های صورت پذیرفته در حوزه آزادی زندانیان زن بدهکار مالی هم‌اکنون ۸۳۵ مددجوی خانم در سطح ندامتگاه‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که به دلیل ارقام سنگین بدهی این محبوسان غیربزهکار، همیاری بیشتر خیرین و مسئولین نیاز است.

در روز‌های منتهی به فصل پایانی سال متاسفانه آمار زندانیان جرایم غیرعمد با رشد بالایی به عدد ۲۰ هزار و ۱۷۶ نفر در کشور رسیده است که چهار درصد این گرفتاران در بند را زنان تشکیل می‌دهند.

از همین رو با هدف استخلاص حداکثر زنان بدهکار مالی گرفتار بند، طرح مردمی «مهر فاطمی» تا سالروز میلاد حضرت فاطمه سلام‌الله‌علی‌ها ادامه خواهد داشت.

نیکوکارانی که تمایل دارند در رهایی یک زندانی غیرعمد حامی ستاد مردمی دیه باشند، می‌توانند با واحد جذب مشارکت‌های مردمی ستاد مردمی دیه کشور به شماره ۵-۰۲۱۸۸۹۱۶۰۱۲ تماس برقرار نموده و از چند و، چون کمک به این بانوان دربند مطلع شوند.

آزادسازی زندانیان و پیشرفت حقوق شهروندی در سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴
۷۷۷ فقره پرونده قصاص در سال گذشته به صلح و سازش ختم شد
کمک ۴ میلیارد تومانی رهبر انقلاب به آزادی زندانیان غیرعمد
بانوان نیمی از داوطلبان هلال‌احمر را تشکیل می‌دهند؛ ۶۱ هزار داوطلب جدید جذب شدند
