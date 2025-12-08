باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- محمدجواد عزتی، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، در نشست خبری به مناسبت روز جهانی داوطلب گفت: همزمانی هفته داوطلب با ایام منسوب به حضرت فاطمه زهرا (س)، فرصتی ارزشمند برای قدردانی ویژه از بانوان داوطلب است؛ چراکه حضرت زهرا (س) نماد کامل فداکاری و داوطلبی در زندگی اجتماعی و انسانی به‌شمار می‌روند.

وی با تشریح مأموریت‌های سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر افزود: این سازمان چهار مأموریت اصلی شامل تأمین نیروی انسانی داوطلب برای فعالیت‌های خدمت‌محور جمعیت، تأمین منابع مالی اجرای برنامه‌های بشردوستانه، جمع‌آوری و هدایت کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردمی برای حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث و نیازمندان و همچنین ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر را دنبال می‌کند.

عزتی تأکید کرد : تمام طرح‌ها، برنامه‌ها و پویش‌های سازمان داوطلبان در سراسر کشور در راستای تحقق این مأموریت‌ها و با مشارکت داوطلبانه خیرین، تشکل‌ها و مردم اجرا می‌شود.

وی با اشاره به شعار جهانی روز داوطلب در سال جاری با عنوان «اقدامات محلی در همه‌جا» گفت: هفته داوطلب امسال با هدف برجسته‌سازی نقش مشارکت‌های محلی و تأثیر جهانی آنها نامگذاری شده و هر روز این هفته به یکی از گروه‌های فعال داوطلب اختصاص یافته است. جمعیت هلال‌احمر در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار داوطلب دارد که از این تعداد یک میلیون و ۱۹۵ هزار نفر عضو سازمان داوطلبان هستند. همچنین از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار داوطلب در فعالیت‌ها مشارکت داشته‌اند و مجموع خدمات ارائه‌شده آنها به بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفرساعت خدمت داوطلبانه رسیده است.

به گفته عزتی، تاکنون نزدیک به ۴ میلیون نفر از مردم کشور از خدمات و برنامه‌های داوطلبانه هلال‌احمر بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به مشارکت تشکل‌ها و بخش خصوصی در اجرای برنامه‌ها خاطرنشان کرد: در سال جاری ۷۶۵ تشکل مردمی و بیش از ۲۴ هزار بنگاه اقتصادی در پویش‌ها و برنامه‌های سازمان داوطلبان با جمعیت هلال‌احمر همکاری داشته‌اند.

عزتی به اجرای پویش‌هایی همچون «هلال رحمت»، «حمایت ماندگار»، «هلال من»، «خانه‌ات آباد»، «مرهم مهر»، «هلال همیشه روشن»، «کیش مهر»، «خانه به خانه مهمانی» و «طرح اطعام غدیر» اشاره کرد.

وی افزود: طرح «نذر خدمت» به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح سازمان داوطلبان در حال اجراست و تاکنون در ۲۱ استان، ۳۹ شهرستان و ۸۰ روستا و در چهار محور سلامت، معیشت و کارآفرینی، آموزش و توانمندسازی و اقدامات زیست‌محیطی و آبرسانی اجرا شده است و ۹۶ هزار و ۱۲۸ نفر از خدمات آن بهره‌مند شده‌اند. ارزش ریالی خدمات ارائه‌شده در این طرح ۱۲۹ میلیارد تومان اعلام شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۸۸ پروژه داوطلبی محرومیت‌زدا در کشور اجرا شده است که این پروژه‌ها شامل فعالیت‌های عمرانی، ساخت و تعمیر منازل محرومان، تأمین کمک‌هزینه آغاز زندگی مشترک زوج‌های جوان، تهیه لوازم اولیه منزل و توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی بوده است و برای ۴ هزار و ۸۳۹ نفر به‌طور مستقیم خدمات ارائه شده است. همچنین بیش از ۱۱ هزار و ۶۴۰ فعالیت داوطلبی در قالب طرح‌ها و برنامه‌های محلی و منطقه‌ای اجرا شده که بیش از ۸۴ هزار و ۶۰۰ نفر از مردم از این خدمات استفاده کرده‌اند.

وی با اشاره به خدمات سلامت‌محور گفت: کاروان‌های سلامت با حضور پزشکان عمومی و متخصص، پرستاران و نیرو‌های پیراپزشکی به مناطق محروم و روستا‌های دورافتاده اعزام می‌شوند و خدمات رایگان بهداشتی، درمانی و دارویی ارائه می‌دهند. در ۸ ماهه نخست امسال، یک‌هزار و ۱۷۴ کاروان سلامت مستقر شده و بیش از ۳ هزار نفر از خدمات آن بهره‌مند شده‌اند.

عزتی تأکید کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۵۱ درصد داوطلبان هلال‌احمر را بانوان تشکیل می‌دهند و نقش آنان در فعالیت‌های داوطلبانه و سلامت‌محور بسیار برجسته است.

عزتی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، درباره تعداد بانوان داوطلب فعال در این سازمان، با اشاره به نقش پررنگ بانوان در فعالیت‌های داوطلبانه این جمعیت گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۵۱ درصد داوطلبان هلال احمر را بانوان تشکیل می‌دهند و به‌ویژه در فعالیت‌های سلامت‌محور، کاروان‌های سلامت و حضور پزشکان عمومی و متخصص، سهم بانوان بسیار برجسته است.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر حدود ۳۰۰ هزار داوطلب فعال دارد، افزود: داوطلبان بالای ۳۵ سال عضو سازمان داوطلبان و افراد زیر ۳۵ سال عضو سازمان جوانان هستند و تاکنون نزدیک به ۶۱ هزار داوطلب جدید به مجموعه اضافه شده‌اند و هدف‌گذاری سازمان این است که تا پایان سال جاری تعداد داوطلبان به ۵۰۰ هزار نفر برسد. تمرکز اصلی جذب نیز بر اقشار متخصص، از جمله اساتید، معلمان و مربیان است.

عزتی در پاسخ به پرسشی درباره مقطعی بودن خدمات «نذر خدمت» و نحوه تداوم اقدامات درمانی تصریح کرد: ماهیت فعالیت هلال احمر ارائه خدمات دائمی درمانی به همه مردم نیست، اما در اجرای طرح نذر خدمت، پیش از اعزام تیم‌ها، گروه‌های شناسایی به منطقه اعزام شده و با همه نهاد‌های محلی از استانداری و دهیاری گرفته تا خانه‌های سلامت و نمایندگان وزارت بهداشت هماهنگی کامل انجام می‌شود.

وی ادامه داد: پس از اجرای نذر خدمت نیز ارتباط با وزارت بهداشت و سایر نهاد‌های مسئول قطع نمی‌شود و بیمارانی که نیاز به درمان‌های طولانی‌مدت‌تر دارند، از طریق همین هماهنگی‌ها مسیر درمانی خود را ادامه می‌دهند. همچنین در مواردی که بیماری خاص یا معضل درمانی فراگیر در یک منطقه شناسایی شده، جلسات کارشناسی برگزار و موضوع به دستگاه‌های متولی منعکس شده تا پیگیری‌ها پس از خروج تیم‌های داوطلب ادامه یابد.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر درباره همکاری با سازمان انتقال خون گفت: داوطلبان هلال احمر طبق تفاهم‌نامه‌های موجود، در مواقع نیاز با سازمان انتقال خون همکاری می‌کنند؛ چه از طریق حضور داوطلبان آموزش‌دیده در فرآیند خون‌گیری و چه از طریق ثبت و تفکیک آمار اهدای خون داوطلبان.

وی افزود: بخشی از واحد‌های خونی ثبت‌شده مربوط به داوطلبانی است که هنگام اهدای خون، عضویت خود در هلال احمر را اعلام می‌کنند.

عزتی تأکید کرد: تجربه نذر خدمت صرفاً به ارائه خدمات مقطعی ختم نمی‌شود، بلکه شناسایی دقیق نیاز‌ها و معضلات سلامت هر منطقه یکی از خروجی‌های مهم این طرح است و نتایج آن، مبنای همکاری‌های بعدی با وزارت بهداشت و سایر نهاد‌های درمانی برای تداوم خدمت‌رسانی قرار می‌گیرد.

وی همچنین از برگزاری جشنواره آثار داوطلبانه خبر داد و گفت: این جشنواره آثار داوطلبان و مردم را در قالب‌های متنوع شامل روایت‌های شنیداری، روایت‌های تصویری، عکس، پوستر و فیلم‌های کوتاه ۱۱۲ ثانیه‌ای پذیرفت. در مجموع ۱۶۸۸ اثر ارسال شد که پس از داوری، ۱۱ اثر برگزیده و ۵ اثر شایسته تقدیر شدند. هسته مرکزی جشنواره حول سه کلیدواژه «همدلی»، «امید» و «هما» شکل گرفته است.