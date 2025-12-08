باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز با قدردانی از صنف شریف نانوایان که در تمامی ایام پای انقلاب و مردم بودهاند، گفت: در جنگ ۱۲ روزه نانوایان شریف شهرستان شیراز بر ساعات کاری خود افزودند و حتی نان رایگان توزیع کردند و رفاه مردم را بر منافع خود ارجحیت دادند.
حجت جوانمردی ادامه داد: امروز مسئولان استان را به اتاق اصناف مرکز استان که خانه اعضای اتحادیههای صنفی است دعوت کردهایم تا در جریان مسائل و مشکلات اعضای این صنف قرار بگیرند و از مسئولان حاضر درخواست داریم که در رفع این مشکلات ما را یاری کنند.
او با تاکید بر تخصص محور بودن صنف نانوا بیان کرد: به دلیل مشکلات در نرخ نان و افزایش هزینههای دستمزد کارگر، بیمه، مالیات، اجاره بها و... نانوایان ما بسیاری از کارگران ماهر خود را از دست دادهاند و نیاز به حمایت جدی دارند.
مهدی جمالی، مدیرکل غله استان فارس نیز در این نشست دغدغه نانوایان را دغدغه ادارهکل غله فارس دانست و گفت: هماهنگی اعضای صنف نانوایان شهرستان شیراز با اتحادیه خود در مورد طرحهایی که وارد فاز اجرایی شدهاند موجب تسهیل در پیشبرد آنها میشود و اینکه امروز در اتاق اصناف و با حضور مسئولان این اتاق و رئیس و اعضای اتحادیه صنف نانوایان شیراز شاهد طرح مسائل و مشکلات هستیم گواه این همسویی و همدلی است.
وحید بادپا، معاون فرماندار شیراز هم تاکید کرد: از انجام هر کاری که از دست مسئولان در استان برای تسهیل مسائل و مشکلات صنف نانوایان بر بیاد کوتاهی نمیکنیم و تمام اقداماتی را که تاکنون در سطح اختیارات استانی توانستهایم به انجام رساندهایم و امروز نیز مجددا به مسائل و مشکلات صنف زحمتکش نانوا گوش فرا داده و تمام توان و ظرفیت خود را برای تسهیل امور آنها به کار میگیریم.
طرح نانینو نیازمند اصلاح است
رئیس اتحادیه صنف نانوایان شهرستان شیراز هم در این نشست، طرح نانینو را نیازمند اصلاح دانست تا نانوایان کمترین مشکل را داشته باشند.
احمد اسد سنگابی ادامه داد: شغل نانوایی به عنوان یک ساختار اقتصادی و تولیدی که تک محصولی است به کارگران و کارفرمایان ماهر و با سابقه نیاز دارد و در طرح نانینو اقتصاد نانوا باید دیده شود که در این راستا از مسئولان استان خواستار مساعدت و پیگیریهای لازم هستیم.
او اضافه کرد: در مورد ادامه طرح نانینو پیشنهاد ما آزادسازی نرخ نان و توقف طرح نانینو است و تاکید صنف نانوایان شهرستان شیراز این است که تصمیم برای این صنف در سطح استانی و با توجه به نیازهای شهرستان شیراز اتخاذ شود و دولت در این خصوص به استانها تفویض اختیار دهد.
منبع: اصناف فارس