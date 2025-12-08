باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و رئیس نمایشگاه ایرانساخت، در نشست خبری سیزدهمین جشنواره و نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت و همچنین بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گفت: با گذشت دوازده دوره از برگزاری نمایشگاه «ایرانساخت»، مجموعهای از دستاوردهای کمنظیر در زیستبوم فناوری کشور رقم خورده است. تعداد شرکتهای فناور و دانشبنیان حاضر در این رویداد از حدود ۱۰۰ شرکت و هزار مدل محصول در سالهای ابتدایی، امروز به نزدیک ۱۰۰۰ شرکت و بیش از ۲۰ هزار مدل و محصول رسیده است.
همچنین بیش از ۷ هزار نیروی متخصص در این رویداد نقشآفرینی داشتهاند و میزان فروش ایجادشده در قالب طرحهای تقاضامحور به بیش از دو و نیم همت رسیده است. توسعه ساخت محصولات تحریمی، ایجاد پلتفرمهای فناوری راهبردی، تقویت حوزههای کلیدی فناوری و اضافهشدن بخش تست و آزمون صنعتی به اسکوپ نمایشگاه، از مهمترین دستاوردهای این دورهها به شمار میرود.
بهرامی با اشاره به سیاستهای دوره سیزدهم معاونت علمی—که پایهگذاری آن از دوره دوازدهم آغاز شد—افزود: سیاستهای جدید بر ارتقای کارایی، کیفیت و پتانسیل صادراتی محصولات ایرانساخت متمرکز است. بر همین اساس، برنامههای استانداردسازی، کاربرپسندی و جشنواره طراحی صنعتی با هدف تولید محصولاتی دارای قابلیت رقابت بینالمللی در دستور کار قرار گرفت. این رویکرد بر تأکید ریاست محترم جمهوری در بازدید از نمایشگاه دوره گذشته و ضرورت تقویت برند «ایرانساخت» در سطح ملی و صادراتی استوار است.
او ادامه داد: تا دوره نهم و دهم، تمرکز نمایشگاه عمدتاً بر بازار داخلی و تجهیز شبکه آزمایشگاهی کشور بود؛ اما از دوره گذشته، استراتژیها تغییر یافت و طرح لیزینگ تجهیزات با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و با سود ۲۰ درصد فعال شد تا صنایع جدید نیز به جمع مشتریان نمایشگاه افزوده شوند. همچنین برنامهای ساختارمند برای توسعه بازار صادراتی ایرانساخت ایجاد شد.
رئیس نمایشگاه ایرانساخت اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم دوره جدید، برنامهریزی برای حمایت از بیش از ۱۰ محصول هایتک و سطحبالا در دوره آینده نمایشگاه است؛ محصولاتی که توان ارزآوری جدی برای کشور خواهند داشت. این اقدام بر پایه نیاز روزافزون جامعه دانشگاهی، واحدهای R&D صنایع و مراکز پژوهشی کشور به فناوریهای نوینی، چون هوش مصنوعی، کوانتوم، فوتونیک، لیزر، میکروالکترونیک، زیستفناوری، مواد پیشرفته و سایر حوزههای نوظهور طراحی شده است. از این رو، توسعه تجهیزات آزمایشگاهی متناسب با این فناوریها در دستور کار ویژه قرار گرفته است.
بهرامی گفت: در گامی تازه، معاونت علمی استفاده از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان شامل مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۳ را بهعنوان یکی از نقاط عطف دوره سیزدهم به نمایشگاه ایرانساخت افزود. این سیاست با هدف افزایش ارزآوری، کاهش ارزبری و حمایت از ساخت بار اول تجهیزات پیشرفته اجرایی شده است.
او توضیح داد: بر اساس هماهنگیهای انجام شده با دبیرخانههای «اعتبار مالیاتی» و «تولید بار اول»، امسال مقرر شد مؤسسات تولیدی و خدماتی دارای پروانه بهرهبرداری که تجهیزات تست و آزمون پیشرفته مورد تأیید معاونت را از نمایشگاه خریداری کنند، به میزان استهلاک سالیانه دستگاه مشمول اعتبار مالیاتی بند «ب» ماده ۱۱ شوند. همچنین تا ۱۰۰ درصد هزینههای قراردادهای ساخت بار اول تجهیزات تست و آزمون پیشرفته با تأیید دبیرخانه نمایشگاه، مشمول اعتبار مالیاتی توسعه (بند «ب» ماده ۱۱) خواهد بود.
او با اشاره به اقدامات جدید برای توسعه صادرات گفت: برگزاری جلسات توجیهی با شرکتها، ایجاد ارتباط سازمانیافته با سفارتخانههای کشورهای هدف و معرفی توانمندیهای شرکتهای فناور در حوزه صادرات، از دیگر سیاستهای مهم دوره جدید است. این برنامهها با هدف گسترش دیپلماسی فناوری و ورود محصولات ایرانساخت به بازارهای جهانی دنبال میشود.
بهرامی ادامه داد: یکی از برنامههای اثرگذار، ادامه مسیر «جشنواره طراحی صنعتی» است که از دوره هشتم و نهم آغاز شد. در دوره دوازدهم، با تصمیم دکتر افشین، از برگزیدگان دوره یازدهم—که پیشتر تقدیر نشده بودند—بهصورت همزمان با برگزیدگان دوره دوازدهم تجلیل شد.
او تأکید کرد: اصل رویکرد جشنواره طراحی صنعتی، توسعه محصولاتی کاربرپسند، رقابتپذیر و دارای توان حضور در بازارهای خارجی است؛ محصولاتی که به دلیل یوزرفرندلی بودن، کیفیت طراحی و قابلیتهای کاربردی میتوانند در دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنایع کشور بهصورت گسترده مورد استفاده قرار گیرند.