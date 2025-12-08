حمایت از پوشاک ایرانی با تسهیلات کم بهره + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f \u0628\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0645\u06cc\u0646 \u06f2\u06f5 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u062a\u0633\u0647\u06cc\u0644\u0627\u062a \u0628\u0647 \u06f2\u06f5\u06f0 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u067e\u0648\u0634\u0627\u06a9 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u06f5\u06f0 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u062e\u06cc\u0627\u0637\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0647\u0645 \u062a\u0633\u0647\u06cc\u0644\u0627\u062a \u06a9\u0645 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0627\u0646\u06a9\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n