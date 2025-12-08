باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حمایت از پوشاک ایرانی با تسهیلات کم بهره + فیلم

کارآفرینان پوشاک در استان مرکزی با بهره‌مندی از تسهیلات کم‌بهره بنیاد برکت، علاوه بر ایجاد اشتغال برای خود، صد‌ها نفر را به کار مشغول کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنیاد برکت در شهرستان خمین ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۵۰ کارگاه تولیدی پوشاک پرداخت کرده است.

همچنین قرار است تا پایان سال به ۵۰ کارگاه خیاطی دیگر هم تسهیلات کم بهره بانکی پرداخت شود.

 

