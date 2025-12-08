باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش پرورش در جمع خبرنگاران از ارسال کاروان تجهیزات آموزشی به مدارس تا پایان سال خبر داد و گفت: ارزش این تجهیزات حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان کشور از فضای دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین بهره‌مند خواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به امضای دو تفاهم‌نامه مهم با وزارت ارتباطات ادامه داد: این تفاهم‌نامه‌ها در سه محور اساسی آموزش، زیرساخت و تجهیزات فناورانه تنظیم شده‌اند. در حوزه آموزش، در حال حاضر حدود دو میلیون دانش‌آموز و ۱۰۰ هزار معلم تحت پوشش آموزش‌های هوش مصنوعی قرار گرفته‌اند و بخش عمده‌ای از این طرح اجرایی شده است. این آموزش‌ها متناسب با مقاطع مختلف تحصیلی و در قالب طرح «ایران دیجیتال» مطابق با برنامه هفتم توسعه طراحی شده‌اند.

کاظمی ادامه داد: در بخش زیرساخت‌ها، مهم‌ترین اقدام، تأمین اینترنت پایدار و شبکه مناسب برای مدارس است، چرا که بدون فراهم بودن این بستر، هوشمندسازی آموزشی عملاً امکان‌پذیر نیست. بر اساس این تفاهم‌نامه، همه مدارس کشور با اولویت مدارس شبانه‌روزی و عشایری به فیبر نوری مجهز خواهند شد که این اقدام، بزرگ‌ترین تحول فناورانه در حوزه آموزش محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در محور تجهیزات نیز، استانداردسازی تجهیزات فناورانه کلاس‌های درس در دستور کار قرار گرفته و حمایت‌های لازم در حال انجام است.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به تقویت زیرساخت‌های شبکه «شاد» اشاره کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است حدود به ۲ همت اعتبار معادل ۴۸۰ سرور جدید به زیرساخت‌های شاد اضافه شود. در حال حاضر ۱۰۰ سرور جدید در حال اضافه شدن است، اما برای رسیدن به پایداری مطلوب، نیاز به افزایش بیشتر وجود دارد. با تحقق این برنامه، سرعت و پایداری آموزش مجازی به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران تصریح کرد: استفاده آموزشی از شبکه شاد برای معلمان و دانش‌آموزان رایگان است و هیچ هزینه‌ای بابت کلاس‌های مجازی آموزشی دریافت نمی‌شود. طبق دستور رئیس‌جمهور مقرر بود بودجه مشخصی به شاد اختصاص یابد که تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است، به همین دلیل پیگیری‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های دولتی و خصوصی ادامه دارد.

کاظمی همچنین درباره موضوع دانشگاه فرهنگیان گفت: هیچ‌گونه استفاده‌ای از زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان برای این طرح‌ها مطرح نبوده است و آنچه در فضای عمومی مطرح شده، به‌اشتباه برداشت شده بود. موضوع درست، استفاده متقابل از ظرفیت‌های دانشگاه پیام نور برای امور آموزشی و بهره‌گیری از توان اساتید و فضای این دانشگاه است که این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و مصوب شده و در انتظار ابلاغ رئیس‌جمهور قرار دارد.