هوای قم به علت آلاینده ذرات معلق در شرایط ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان -   دانشگاه علوم پزشکی در اطلاعیه‌ای هوای شهر قم و قنوات را در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز دوشنبه مورخ ۱۷ آذرماه شاخص کیفیت هوا در شهر قم و قنوات به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲/۵) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

در ضمن با توجه به پیش بینی و اعلام اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا، ادامه این وضعیت یا افزایش غلظت آلاینده‌ها تا روز سه شنبه ۱۸ آذرماه محتمل می‌باشد. 

توصیه می‌شود: افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

برچسب ها: وضعیت جوی قم ، آلودگی هوای قم
خبرهای مرتبط
پیش بینی بارش خوب باران در قم
آلودگی هوا مدارس قم را تعطیل کرد
هوای قم پس است!
تعطیلی مدارس قم در روز یکشنبه/ آموزش غیرحضوری شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارگیری محموله ۱۵۰ هزار تنی سیمان از قم به مقصد روسیه
مصرف گاز خانگی قم از مرز ۶/۵ میلیون مترمکعب گذشت
جشنواره امتنان قم، جشنواره‌ای برای کار و کارگر
آخرین اخبار
بارگیری محموله ۱۵۰ هزار تنی سیمان از قم به مقصد روسیه
جشنواره امتنان قم، جشنواره‌ای برای کار و کارگر
مصرف گاز خانگی قم از مرز ۶/۵ میلیون مترمکعب گذشت
آخرین روند ساخت پارکینگ طبقاتی ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س)
کوچکترین مدرسه استان قم افتتاح شد
برپایی نمایشگاه «اسوه» ویژه خدمات پایگاه‌های بسیج در قم
پایان نخستین دوره المپیاد کشوری مین‌روب به میزبانی قم
جودوکار قمی به اردوی تیم ملی فراخوانده شد
تجلیل از رتبه‌های برتر قم در مسابقات ملی و بین‌المللی قرآن کریم
آغاز ثبت‌نام ۲۶۰ دانشجوی غیرایرانی در دانشگاه علوم پزشکی قم
اعلام ویژه برنامه های مسجد مقدس جمکران به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س)
پیش بینی بارش خوب باران در قم
قم هوا ندارد
«ماراتن کیش» از مصادیق اندلس سازی جامعه اسلامی است