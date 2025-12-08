مسئول طرح نفس گیلان  با بیان اینکه گیلان با بحران جمعیتی روبه رو است، گفت: با اجرای طرح نفس بیش از ۱۵۰۰مادر برای جلوگیری از سقط جنین مشاوره شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ سید علی صدری ، مسئول طرح نفس گیلان در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته زن و مادر گفت : وضعیت جوانی جمعیت گیلان متاسفانه بحرانی است.

مسئول طرح نفس گیلان با بیان اینکه دنیا با روند کاهشی جمعیت روبه رو است، افزود : میل به باروری در دنیا و کشور رو به کاهش است، در گیلان به دلیل مهاجرتها شاهد حضور افراد سالمند در استان هستیم.‌



صدری تصریح کرد: در گیلان طبق آمار های دریافتی آمار تولد روبه کاهش و فوتی ها در حال افزایش است.



وی خاطر نشان کرد : اگر آمار و وضعیت به این روال باشد طی بیست سال آینده با بحران جمعیتی شدید مواجه خواهیم بود تا حدی که حتی با انجام هزینه مالی افرادی حاضر به نگهداری سالمند نیست.

مسئول طرح نفس گیلان به اجرای طرح نفس و جلوگیری از سقط جنین در استان اشاره کرد و افزود :

تشویق به باروری و جلوگیری از سقط جنین از اهم فعالیت همکاران علوم پزشکی در این طرح است.



وی با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور شاهد بیش از ۳۰۰ هزار سقط سالانه در کشور هستیم، گفت : این آمار در گیلان بین ۱۲ هزار تا ۱۵ هزار سقط جنین در استان گزارش شده است.‌

صدری خاطر نشان کرد: یک هزار ۵۴۶ مشاوره مادر توسط مشاوران بهداشتی استان از ابتدای طرح نفس جهت جلوگیری از سقط در استان انجام شده است که ۸۲ درصد از این مادران از سقط منصرف شدند.



مسئول طرح نفس گیلان با تاکید براینکه ۹۰ درصد اقدام به سقط مشروع و سالم است ، اظهار داشت : کمک های مردمی و غیر دولتی در جلوگیری از سقط در استان انجام می شود.‌

وی با اشاره به اینکه ۱۷ شهرستان فعال هستند، گفت : ۵۰ تا ۶۰ درصد عملکرد گیلان در زمینه طرح نفس عملکرد مثبت است .‌

یک هزار جنین روزانه در کشور سقط می شود

سودابه کاظمی ، رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران در این نشست با اشاره به اینکه در مقابله با بحران جمعیتی استان رسانه ها نقش ارزنده ای دارند، گفت: در طرح نفس نجات فرزندان مورد توجه قرار دارد.

رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران با بیان اینکه در طرح نفس خانواده سقط جنین شناسایی و مشاوره لازم جهت جلوگیری از این اقدام انجام می شود، افزود: آمار بالای سقط جنین در کشور و گیلان نگران کننده است. وی ادامه داد: طبق آمارهای اعلام شده روزانه یک هزار سقط در کشور انجام می شود.‌

کاظمی به علت های سقط جنین اشاره و خاطر نشان کرد: مسائل فرهنگی، اقتصادی و تغییر باورهای فرهنگی از اهم علت های سقط جنین می باشد.