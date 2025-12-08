اقدام دولت استرالیا برای حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0645\u062a\u0627\u060c \u0645\u0627\u0644\u06a9 \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0627\u0645\u060c \u0641\u06cc\u0633\u0628\u0648\u06a9 \u0648 \u062a\u0631\u062f\u0632\u060c \u0627\u0632 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0634\u0631\u0648\u0639 \u0628\u0647 \u062d\u0630\u0641 \u062d\u0633\u0627\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0632\u06cc\u0631 \u06f1\u06f6 \u0633\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u0644\u06cc\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n