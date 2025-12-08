باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اقدام دولت استرالیا برای حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی + فیلم

استفاده کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال در استرالیا از شبکه‌های اجتماعی به زودی ممنوع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت متا، مالک شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تردز، از هفته گذشته شروع به حذف حساب‌های کاربری مربوط به افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا کرده است.

