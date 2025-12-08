باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه ژاپن گزارش داد که یک تیم مشترک از کارشناسان بین‌المللی و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در ماه دسامبر برای بررسی و انجام تجزیه و تحلیل تخصصی تخلیه آب تصفیه شده از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما-۱ (فوکوشیما دایچی) به ژاپن سفر خواهد کرد.

طبق بیانیه‌ای که توسط وزارت امور خارجه ژاپن منتشر شده است، این تیم از ۱۵ تا ۱۹ دسامبر به این کشور سفر خواهد کرد. علاوه بر نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این تیم شامل کارشناسان مستقلی از ۱۱ کشور از جمله روسیه و چین خواهد بود.

این وزارتخانه اعلام کرد: "دولت ژاپن به ارائه اطلاعات لازم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه خواهد داد. دولت ژاپن همچنین متعهد به تلاش برای تقویت درک بهتر داخلی و بین‌المللی در مورد نحوه مدیریت آب تصفیه شده ALPS است. "

در سال ۲۰۲۳، دولت ژاپن تصمیم گرفت آزادسازی تدریجی آب تصفیه‌شده به اقیانوس را آغاز کند، عملیاتی که ۳۰ تا ۴۰ سال طول خواهد کشید. هر مرحله شامل تخلیه تقریباً ۷۸۰۰ تن آب است؛ ژاپن تا به امروز ۱۵ مرحله از این دست را تکمیل کرده است. آب تصفیه می‌شود، اما هنوز حاوی تریتیوم است که نمی‌توان آن را به طور کامل حذف کرد. قبل از تخلیه، محتوای آن با مخلوط شدن با آب تمیز اقیانوس تا یک چهلم سطح ایمنی تعیین‌شده توسط کمیسیون بین‌المللی حفاظت در برابر تشعشعات و دولت ژاپن و یک هفتم حد مجاز آب آشامیدنی تعیین‌شده توسط سازمان بهداشت جهانی تنظیم می‌شود.

در مارس ۲۰۱۱، سونامی سیستم‌های برق و خنک‌کننده نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما-۱ را از کار انداخت و منجر به تخریب سه مخزن راکتور، انفجار و انتشار مقادیر زیادی مواد رادیواکتیو شد. محل نیروگاه و مناطق اطراف آن اکنون عملاً پاکسازی شده‌اند. با این حال، آب دائماً برای خنک کردن قطعات سوخت هسته‌ای داغ به داخل راکتور‌های تخریب‌شده ریخته می‌شود. سپس از طریق شکاف‌ها نشت می‌کند، به شدت آلوده می‌شود و جمع‌آوری می‌شود. آب تصفیه می‌شود، برای خنک‌سازی مجدداً استفاده می‌شود و تا حدی در مخازنی در محوطه کارخانه ذخیره می‌شود.

منبع: تاس