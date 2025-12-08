کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی تخلیه آب از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما-۱ به ژاپن سفر می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه ژاپن گزارش داد که یک تیم مشترک از کارشناسان بین‌المللی و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در ماه دسامبر برای بررسی و انجام تجزیه و تحلیل تخصصی تخلیه آب تصفیه شده از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما-۱ (فوکوشیما دایچی) به ژاپن سفر خواهد کرد.

طبق بیانیه‌ای که توسط وزارت امور خارجه ژاپن منتشر شده است، این تیم از ۱۵ تا ۱۹ دسامبر به این کشور سفر خواهد کرد. علاوه بر نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این تیم شامل کارشناسان مستقلی از ۱۱ کشور از جمله روسیه و چین خواهد بود.

این وزارتخانه اعلام کرد: "دولت ژاپن به ارائه اطلاعات لازم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه خواهد داد. دولت ژاپن همچنین متعهد به تلاش برای تقویت درک بهتر داخلی و بین‌المللی در مورد نحوه مدیریت آب تصفیه شده ALPS است. "

در سال ۲۰۲۳، دولت ژاپن تصمیم گرفت آزادسازی تدریجی آب تصفیه‌شده به اقیانوس را آغاز کند، عملیاتی که ۳۰ تا ۴۰ سال طول خواهد کشید. هر مرحله شامل تخلیه تقریباً ۷۸۰۰ تن آب است؛ ژاپن تا به امروز ۱۵ مرحله از این دست را تکمیل کرده است. آب تصفیه می‌شود، اما هنوز حاوی تریتیوم است که نمی‌توان آن را به طور کامل حذف کرد. قبل از تخلیه، محتوای آن با مخلوط شدن با آب تمیز اقیانوس تا یک چهلم سطح ایمنی تعیین‌شده توسط کمیسیون بین‌المللی حفاظت در برابر تشعشعات و دولت ژاپن و یک هفتم حد مجاز آب آشامیدنی تعیین‌شده توسط سازمان بهداشت جهانی تنظیم می‌شود.

در مارس ۲۰۱۱، سونامی سیستم‌های برق و خنک‌کننده نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما-۱ را از کار انداخت و منجر به تخریب سه مخزن راکتور، انفجار و انتشار مقادیر زیادی مواد رادیواکتیو شد. محل نیروگاه و مناطق اطراف آن اکنون عملاً پاکسازی شده‌اند. با این حال، آب دائماً برای خنک کردن قطعات سوخت هسته‌ای داغ به داخل راکتور‌های تخریب‌شده ریخته می‌شود. سپس از طریق شکاف‌ها نشت می‌کند، به شدت آلوده می‌شود و جمع‌آوری می‌شود. آب تصفیه می‌شود، برای خنک‌سازی مجدداً استفاده می‌شود و تا حدی در مخازنی در محوطه کارخانه ذخیره می‌شود.

منبع: تاس

برچسب ها: آژانس بین المللی انرژی اتمی ، نیروگاه هسته ای
خبرهای مرتبط
کره جنوبی: تمرینات نظامی مشترک با آمریکا «ابزار مذاکره» با کره شمالی نیست
روسیه خواستار «تغییرات جدی» در طرح صلح اوکراین شد
تغییر استراتژی واشنگتن و پکن: پذیرش تلویحی کره شمالی هسته‌ای و نگرانی سئول
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رژیم صهیونیستی ساخت دیوار ۵۰۰ کیلومتری در مرز با اردن را آغاز کرد
زلزله ۷.۶ ریشتری سواحل شرقی ژاپن را لرزاند؛ هشدار سونامی صادر شد
حذف تونی بلر از فهرست اصلی «هیئت صلح» طرح ترامپ
معاریو فاش کرد: نقش سارا نتانیاهو در برکناری رئیس شاباک
زلنسکی مدعی شد پهپادهای ناشناس در نزدیکی هواپیمای او در مسیر ایرلند مشاهده شده‌اند
زلزله ۷.۶ ریشتری ژاپن؛ نیروگاه‌های هسته‌ای سالم و هشدار سونامی ۳ متری
دبیرکل سازمان ملل یورش اسرائیل به مقر آنروا را محکوم کرد
دیمیتریف: اتحادیه اروپا باید برای نجات از زوال «به ترامپ گوش دهد»
دیدار رهبران اروپایی و زلنسکی در زمانی «حیاتی» برای اوکراین
نتانیاهو ۲۸ دسامبر به آمریکا سفر می‌کند تا با ترامپ دیدار کند
آخرین اخبار
زلنسکی مدعی شد پهپادهای ناشناس در نزدیکی هواپیمای او در مسیر ایرلند مشاهده شده‌اند
دیمیتریف: اتحادیه اروپا باید برای نجات از زوال «به ترامپ گوش دهد»
حذف تونی بلر از فهرست اصلی «هیئت صلح» طرح ترامپ
دبیرکل سازمان ملل یورش اسرائیل به مقر آنروا را محکوم کرد
معاریو فاش کرد: نقش سارا نتانیاهو در برکناری رئیس شاباک
دیدار رهبران اروپایی و زلنسکی در زمانی «حیاتی» برای اوکراین
نیویورک تایمز: حماس در حال بازیابی قدرت در نوار غزه و پر کردن خلأ است.
زلزله ۷.۶ ریشتری ژاپن؛ نیروگاه‌های هسته‌ای سالم و هشدار سونامی ۳ متری
رژیم صهیونیستی ساخت دیوار ۵۰۰ کیلومتری در مرز با اردن را آغاز کرد
اتحادیه اروپا در حال بررسی کمک به تقویت نیروهای امنیتی لبنان است
زلزله ۷.۶ ریشتری سواحل شرقی ژاپن را لرزاند؛ هشدار سونامی صادر شد
نتانیاهو ۲۸ دسامبر به آمریکا سفر می‌کند تا با ترامپ دیدار کند
ناوگان جدید همبستگی بین‌المللی در راه غزه
پلیس اسرائیل به مقر آنروا در قدس یورش برد
کرملین: هند برای منافع اقتصادی خود به خرید نفت از روسیه ادامه خواهد داد
دیپلمات آمریکایی: خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی همچنان سیاست واشنگتن است
آمریکا در حال فشار آوردن به اوکراین برای توافق «سریع‌تر» است
تیراندازی در مرکز خریدی در پایتخت نروژ
کشور‌های اتحادیه اروپا خواستار اقدام در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه شدند
چین متعهد به دفاع از حاکمیت خود بر تایوان شد
سفر کارشناسان آژانس انرژی اتمی به ژاپن برای بررسی تخلیه آب از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما
نیجریه به بنین نیرو و جنگنده اعزام کرد
مذاکره‌کننده ارشد اوکراین: زلنسکی امروز اسناد طرح صلح را دریافت خواهد کرد
اسرائیل، قطر و آمریکا در نیویورک جلسه سه جانبه برگزار کردند
فایننشال تایمز: آلمان نگران هزینه‌های اوکراین است
زلنسکی: مذاکرات صلح اوکراین با آمریکا سازنده است اما آسان نیست
طرح ۸۰۰ میلیون دلاری پنتاگون برای حمایت از اوکراین
رسوایی در بغداد؛ کالبدشکافی یک «اشتباه» استراتژیک یا مانور سیاسی؟
تایلند پس از درگیری‌های مرگبار، حملات هوایی در امتداد مرز کامبوج را آغاز کرد
برلین آغوشی امن برای جنایات صهیونیست‌ها