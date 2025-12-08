نمایندگان هرمزگان در هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف حریفان خود می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -در چار چوب هفته هشتم در گروه نخست، از ساعت ۱۵ امروز (۱۷ آذر) در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس تیم فوتبال فولاد هرمزگان  با تیم بندر آستار دیدار می‌کند.

اما دیگرنماینده استان تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در گروه دوم، از ساعت ۱۵ چهارشنبه (۱۹ آذر) در ورزشگاه خلیج فارس میزبان تیم شایان دیزل است.  

تیم فولاد هرمزگان با کسب ۱۰ امتیاز در جایگاه هفتم  گروه نخست است وتیم شهرداری بندرعباس با ۷ امتیاز در جایگاه دهم گروه دوم جدول رده بندی قرار دارند.

لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور با حضور ۲۸تیم در دو گروه در حال برگزاری است.

