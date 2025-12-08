مراسم آستان مقدس مسجد جمکران در این هفته، با محوریت ولادت صدیقه طاهره، حضرت زهرا(س) برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم این هفته آستان مقدس مسجد جمکران با قرائت دعای توسل با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین دانشمند و قرائت دعای سید محمود علوی، از ساعت ۲۰ روز سهشنبه ۱۸ آذر برگزار میشود.
ویژه مراسم شب ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین حسینآبادی و مدیحهسرایی محمد رمضانی پس از نماز جماعت عشاء و در روز ولادت با مدیحهسرایی سید حسن گل ختمی پس از نماز جماعت عصر برپا خواهد بود.
در شام ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز، دعای کمیل با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم و مدیحهسرایی و قرائت دعا توسط سید مهدی موسوی، پنجشنبه ۲۰ آذر بعد از نماز مغرب و عشا برگزار میشود.
دعای ندبه این هفته نیز روز جمعه، ۲۱ آذر از ساعت ۶ صبح با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین فرحزاد و قرائت دعای سیدعلی حسینینژاد در شبستان بقیع برپاست. برنامههای این هفته، با قرائت صلوات ضراب اصفهانی و زیارت آلیاسین در عصر روز جمعه پایان مییابد.
منبع:روابط عمومی مسجد مقدس جمکران