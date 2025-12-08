خلیلی درباره روند نقل‌و‌انتقالاتی باشگاه پرسپولیس و جلسه با اوسمار توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس در مورد نقل و انتقالات در نیم فصل گفت: با توجه به فشار مسابقات در چند مرحله، جلسات کوتاه، اما مفیدی داشتیم و کمک کرد با دیدگاه‌های یکدیگر و نظرات، آشنا شویم و پیشنهاد‌ها پخته‌تر شود. البته در حوزه نقل‌وانتقالات بحث ما فراتر از موضوع جذب بازیکن در نقل‌وانتقالات زمستانی بوده است. با توجه به زمان و مسابقات باقیمانده طبیعی است هنوز فهرستی ارائه نشده. در این مورد در زمان مقرر، در هماهنگی با سرمربی اقدامات لازم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: ما قصد داریم برای نقل‌وانتقالات حداقل در بخش انتخاب مهره‌ها، یک ساختار و سازمان تعریف شود که بتواند بر اساس نیاز‌ها رصد کاملی را انجام دهد. در این راستا یک دپارتمان آنالیز در زیر مجموعه معاونت ورزشی شکل گرفته است که پایش اطلاعات در سطوح مختلف از بازیکنان بین‌المللی تا رقابت‌های داخلی از فوتبال پایه تا لیگ یک و لیگ برتر را انجام خواهد داد و از نقطه نظرات آقای اوسمار هم استفاده خواهیم کرد.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
صلاح دید برای انتقال!
نیمی از ساختمان پرسپولیس توقیف شد
پرسپولیس به بهترین گلزن تیمش پیشنهاد تمدید داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا
ورود کمیته انضباطی به حواشی دربی ۱۰۶؛ رفیعی محروم می‌شود؟
جریمه ۲۶۰ هزار دلار بیخ گوش استقلال
هندبال قهرمانی بانوان جهان؛ ثبت سومین شکست ایران
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به عنوان سرگروه صعود کردند
سینا موحد با ۱۰ پیروزی متوالی قهرمان مسابقات هفتگی شد
آخرین اخبار
اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به عنوان سرگروه صعود کردند
هندبال قهرمانی بانوان جهان؛ ثبت سومین شکست ایران
ورود کمیته انضباطی به حواشی دربی ۱۰۶؛ رفیعی محروم می‌شود؟
جریمه ۲۶۰ هزار دلار بیخ گوش استقلال
سینا موحد با ۱۰ پیروزی متوالی قهرمان مسابقات هفتگی شد
پهلوانان ایران؛ از نصیری و طالقانی تقدیر شد
سرمربی سابق تراکتور: بابت اخراج سرمربی دینامو ناراحتم
سرسپردگی اینفانتینو و جولان سیاست در جام جهانی ۲۰۲۶!
صلاح دید برای انتقال!
تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش دانشگاهی مشخص شد
آدان از سروش رفیعی شکایت نکرد
ناپولی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی از زمان مارادونا
روند انتقالاتی پرسپولیس در نیم فصل مشخص شد
اوسمار:کسب ۳ امتیاز دیدار‌های باقیمانده خیلی مهم است/ من در بازی دربی «ورد» نخواندم
اعلام اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر
آنچه باید از نحوه تهیه و قیمت بلیت‌های جام‌جهانی بدانید
چوگو؛ میراث کهن ایران از دل تاریخ تا میدان جامعه امروز
نیمار: از نظر روانی کم آوردم/ باید جراحی کنم
سیتی به دنبال معاوضه بزرگ با رئال
اظهار نظر جالب بکام درباره مسی
صدرنشینی دختران دانش آموز ایران در قهرمانی والیبال جهان
رئال مادرید ۰ - ۲ سلتاویگو/ سلطه سلتا در سانتیاگو برنابئو با ستاره سوئدی+ فیلم
ناپولی ۲ - ۱ یوونتوس/ اسپالتی تسلیم کابوس راسموس+ فیلم
از تفکرات دفاعی و فقر دانش مربیان تا کمبود بازیکن خلاق
دربی سرد و کسل کننده‌ای را دیدیم/ نباید تیم نیوزیلند را دستکم بگیریم
ابلاغیه‌ای در مورد سروش رفیعی دریافت نکرده‌ایم/ برای شکایت از استقلال هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌ایم
گروه تیم ملی فوتبال برای صعود از مرحله گروهی جام جهانی ایده آل است