باشگاه خبرنگاران جوان - محسن خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس در مورد نقل و انتقالات در نیم فصل گفت: با توجه به فشار مسابقات در چند مرحله، جلسات کوتاه، اما مفیدی داشتیم و کمک کرد با دیدگاه‌های یکدیگر و نظرات، آشنا شویم و پیشنهاد‌ها پخته‌تر شود. البته در حوزه نقل‌وانتقالات بحث ما فراتر از موضوع جذب بازیکن در نقل‌وانتقالات زمستانی بوده است. با توجه به زمان و مسابقات باقیمانده طبیعی است هنوز فهرستی ارائه نشده. در این مورد در زمان مقرر، در هماهنگی با سرمربی اقدامات لازم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: ما قصد داریم برای نقل‌وانتقالات حداقل در بخش انتخاب مهره‌ها، یک ساختار و سازمان تعریف شود که بتواند بر اساس نیاز‌ها رصد کاملی را انجام دهد. در این راستا یک دپارتمان آنالیز در زیر مجموعه معاونت ورزشی شکل گرفته است که پایش اطلاعات در سطوح مختلف از بازیکنان بین‌المللی تا رقابت‌های داخلی از فوتبال پایه تا لیگ یک و لیگ برتر را انجام خواهد داد و از نقطه نظرات آقای اوسمار هم استفاده خواهیم کرد.