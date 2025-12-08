مدیرکل برنامه و بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران از مشارکت فعال این بنیاد در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمودی، مدیرکل برنامه و بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به فرآیند سالانه تدوین لایحه بودجه کل کشور گفت: فرآیند تهیه و تدوین لایحه بودجه کل کشور همه ساله با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی ریاست محترم جمهور آغاز می‌شود که این مهم برای سال ۱۴۰۵ طی بخشنامه شماره ۱۳۹۹۶۵ به همراه ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس این بخشنامه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی نظام، با تأکید بر اجرای احکام قابل اجرا و سیاست‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت، اسناد آمایش سرزمین و برنامه ملی بهبود رشد، ثبات، پیشرفت و عدالت با رویکرد واقع‌بینی و لحاظ رشد اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند‌های (ب) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مکلفند در چارچوب رویکردها، محور‌ها و سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی نسبت به انجام تکالیف خود در تدوین لایحه اقدامات لازم را به عمل آورند.

مدیرکل برنامه و بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه اظهار داشت: بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در چارچوب ضوابط ابلاغی مندرج در بخشنامه و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، نسبت به تدوین لایحه پیشنهادی بنیاد شهید با هدف اجرای تکالیف قانونی مقرر در امر خدمت‌رسانی به ایثارگران معزز اقدام کرده و طی مکاتبه شماره ۵۰۰/۰۴/۹۳۸۷۱ آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کرده است.

محمودی خاطرنشان کرد: پیگیری‌های مستمر در خصوص تأیید لایحه پیشنهادی از مبادی ذی‌ربط در جریان بوده و بنیاد شهید و امور ایثارگران تلاش دارد تا در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، خدمات و حمایت‌های خود از جامعه ایثارگری را بیش از پیش هدفمند و اثربخش کند.