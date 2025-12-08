مدیرکل برنامه و بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران از مشارکت فعال این بنیاد در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان- محمودی، مدیرکل برنامه و بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به فرآیند سالانه تدوین لایحه بودجه کل کشور گفت: فرآیند تهیه و تدوین لایحه بودجه کل کشور همه ساله با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی ریاست محترم جمهور آغاز می‌شود که این مهم برای سال ۱۴۰۵ طی بخشنامه شماره ۱۳۹۹۶۵ به همراه ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس این بخشنامه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی نظام، با تأکید بر اجرای احکام قابل اجرا و سیاست‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت، اسناد آمایش سرزمین و برنامه ملی بهبود رشد، ثبات، پیشرفت و عدالت با رویکرد واقع‌بینی و لحاظ رشد اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند‌های (ب) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مکلفند در چارچوب رویکردها، محور‌ها و سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی نسبت به انجام تکالیف خود در تدوین لایحه اقدامات لازم را به عمل آورند.

مدیرکل برنامه و بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه اظهار داشت: بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در چارچوب ضوابط ابلاغی مندرج در بخشنامه و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، نسبت به تدوین لایحه پیشنهادی بنیاد شهید با هدف اجرای تکالیف قانونی مقرر در امر خدمت‌رسانی به ایثارگران معزز اقدام کرده و طی مکاتبه شماره ۵۰۰/۰۴/۹۳۸۷۱ آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کرده است.

محمودی خاطرنشان کرد: پیگیری‌های مستمر در خصوص تأیید لایحه پیشنهادی از مبادی ذی‌ربط در جریان بوده و بنیاد شهید و امور ایثارگران تلاش دارد تا در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، خدمات و حمایت‌های خود از جامعه ایثارگری را بیش از پیش هدفمند و اثربخش کند.

برچسب ها: بنیادشهید ، بودجه
خبرهای مرتبط
بازدید رئیس بنیادشهید از ۲ بیمارستان تخصصی جانبازان
در آیین تمدید تفاهم‌نامه همکاری، مطرح شد:
تخفیف ۵۰ درصدی تعرفه‌های آموزشی ویژه مشمولین بنیادشهید
تأکید سعید اوحدی بر نقش حیاتی رسانه در جنگ‌های نوین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کیفیت عکس کارت ملی زیر ذره‌بین؛ اصلاحات در راه است
طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران؛ ایده خلاقانه یا بازی با سرمایه مردم؟
افزایش تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی در ماه‌های آینده
دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان پیش از عید برگزار می‌شود
تاکید استاندار تهران بر ضرورت ریل‌گذاری قانونی و همکاری مردم در ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها
آخرین اخبار
تاکید استاندار تهران بر ضرورت ریل‌گذاری قانونی و همکاری مردم در ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها
طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران؛ ایده خلاقانه یا بازی با سرمایه مردم؟
کیفیت عکس کارت ملی زیر ذره‌بین؛ اصلاحات در راه است
افزایش تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی در ماه‌های آینده
دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان پیش از عید برگزار می‌شود
ایجاد شبکه بزرگ «ایران‌بانوها» / مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲روزه تقدیر می‌شوند
باند شمالی تونل شهدای غزه امشب مسدود است
تعزیر مشاور املاک متخلف در پاکدشت
هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید با نارضایتی مجموعه قضایی را ترک کند
واکنش رئیس پلیس راهور فراجا به جریمه تاکسی‌ها در روز‌های اجرای طرح زوج و فرد
با شماره تلفن «۳۰۱۰۰» از وضعیت پرونده خود در دیوان عدالت مطلع شوید
بیش از ۲۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌ها
دو برابر شدن ظرفیت مسافرپذیری مترو تا سال آینده/ تولید روزانه یک واگن قابل تحقق است
ورود دو رام قطار ملی به ناوگان مترو نشان دهنده توان و همت بلند ایرانی است
افزایش رقم کالابرگ سه دهک اول به ۶۲۰ هزارتومان
ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس تا دو هفته آینده
سیاست همسایگی و منطقه‌گرایی ایران خیرخواهانه است
اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
آماده‌باش کامل شهرداری تهران برای بارش‌های پیش‌رو
لزوم تسریع در تکمیل تصفیه‌خانه‌های حوضه سد لتیان
حضور پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در سومین کنفرانس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر عراق
بانوان نیمی از داوطلبان هلال‌احمر را تشکیل می‌دهند؛ ۶۱ هزار داوطلب جدید جذب شدند
۱۳۸ زندانی زن در قالب پویش «مهر فاطمی» آزاد شدند
وضعیت قرارداد زباله‌سوز تهران مشخص شد
آیا تکلیف سرویس‌های مدارس در طرح زوج و فرد مشخص شد؟
دستور رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی برای ورود فوق‌العاده به موضوع ارز
اجرای۱۳۷ پروژه شهری با مشارکت ۱۱۸ هزار شهروند
دستگیری عاملان قتل متواری در اسلامشهر در پایتخت
۷۹۱ دستگاه وسائط نقلیه پلاک مخدوش و فاقد پلاک در پارکینگ غرب استان تهران
جلوگیری از ۵ مورد سقط جنین با بهره گیری از مشاوران پزشکی قانونی