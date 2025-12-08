باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در نشست شورای ورزش استان که با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، ورزش را یکی از موثرترین ابزارهای ارتقای سرمایه اجتماعی دانست و اظهار کرد: رویکرد اصلی دولت چهاردهم افزایش نشاط اجتماعی است و هیچ چیز به اندازه ورزش نمیتواند حال دل مردم را خوب کند.
وی، ورزش را موتور نشاط اجتماعی جامعه دانست و بیان کرد: ورزش نقشی بیبدیلی را در افزایش نشاط عمومی، کاهش آسیبهای اجتماعی و حتی دیپلماسی ورزشی دارد و دولت با تمام توان خود از توسعه زیرساختهای این حوزه حمایت میکند.
وی با اشاره به حمایت دولت از تیمهای ورزشی در استانها، تاکید کرد: سال گذشته باشگاه شمسآذر و تیم فوتسال قزوین در رقابتهای لیگ برتر در آستانه واگذاری بودند، اما اجازه ندادیم این ظرفیتها از استان خارج شود ضمن اینکه علاوه بر آن، از سایر رشتههای ورزشی نیز حمایتهای موثر انجام شد و این رویکرد همچنان ادامه دارد.
نوذری، نقش ورزش در کاهش آسیبهای اجتماعی را مساله بسیار مهم و اثربخشی دانست و گفت: ورزش هم نشاط اجتماعی را تقویت میکند و هم در پیشگیری از آسیبها موثر است، امروز ورزش حتی در عرصه دیپلماسی نیز اثرگذار شده و ظرفیت معرفی استان و کشور را دارد.
وی به موضوع سالن سرپوشیده ۶ هزار نفری قزوین اشاره کرد و افزود: این پروژه بزرگ اگر به استان واگذار شود، بهتر میتوان آن را مدیریت و با استفاده از اعتبارات داخلی و ظرفیتهای مولدسازی آن را تکمیل کرد تا بخشی از بار مشکلات ورزشی کشور از پایتخت کاسته شود، با مشارکت و تلاش مشترک، تکمیل این سالن انجام شدنی خواهد بود.
نوذری همچنین از ۱۰ سالن ورزش روستایی در این استان با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی آنها خبر داد و یادآور شد: برخی از این روستاها جمعیت چند هزار نفری دارند و بهرهبرداری از این سالنها میتواند نقش مهمی در عدالت ورزشی این استان ایفا کند.
وی به تراکم پروژههای ورزشی در برخی نقاط استان قزوین اشاره کرد و گفت: در زمینی به مساحت پنج هزار و ۵۰۰ متر مربع، سه تا چهار سالن ورزشی جانمایی شده که سرعت پیشرفت کار را افزایش داده است.
استاندار قزوین پروژههای خوابگاه ورزشی تاکستان و بویینزهرا را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: استخر سرپوشیده شهرهای آبیک، شال و آوج نیز بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و ضروری است این مجموعهها با همراهی ادارهکل ورزش و جوانان تکمیل و جمعبندی شوند.
نوذری تاکید کرد: استان قزوین ظرفیت تبدیلشدن به یکی از قطبهای ورزشی کشور را دارد و تکمیل پروژههای نیمهتمام آن با همکاری دولت، وزارت ورزش و بخش خصوصی میتواند مسیر توسعه این حوزه را سرعت ببخشد.
سرپرست ورزش و جوانان قزوین: جمعیت ورزشکاران زن از مردان پیشی گرفت
ندا پاکدامن سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان قزوین هم گفت: استان قزوین ۴۱ هزار زن ورزشکار و ۳۷ هزار مرد ورزشکار دارد که جمعیت ورزشکاران زن از مردان پیشی گرفته است.
وی افزود: در استان یک هزار و ۹۶ باشگاه ورزشی فعال است که از این تعداد ۱۹۵ باشگاه متعلق به بانوان است.
پاکدامن اضافه کرد: سرانه ورزشی استان با استانداردهای ملی فاصله دارد و سرانه موجود بدون احتساب زمینهای خاکی ۲۱ صدم مترمربع و با زمینهای خاکی ۵۷ صدم مترمربع است.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه فضاهای ورزشی اضافه کرد: حدود ۳۱ درصد سرانه ورزشی استان متعلق به بخش خصوصی است که این موضوع نیاز به حمایت و تسهیلگری بیشتر دارد.
این مسئول در تشریح وضعیت پروژههای ورزشی استان، یادآور شد: اکنون هشت پروژه ورزشی در استان بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در مجموع ۳۳ طرح معادل یک همت در دست اجرا است و این تعداد پروژه بهجز سالن دوومیدانی و سالن ۶ هزار نفری قزوین است.
وی ادامه داد: در حوزه مولدسازی تاکنون چهار مورد مجوز دریافت کردهایم و ۱۱ ملک دیگر نیز واجد شرایط مولدسازی هستند و از میان ۱۷۴ مکان ورزشی تحت مدیریت ادارهکل، ۵۲ مکان در روستاها قرار دارد.
پاکدامن بیان کرد: ۹۳ درصد اماکن ورزشی از طریق ماده ۵ واگذار شده و باقی آنها اجارهای یا بهرهبرداری هستند.
سرپرست ورزش و جوانان قزوین درباره منابع مالی ورزشی استان قزوین نیز گفت: در حوزه مالیاتهای نشاندار، ۱۵۰ میلیارد ریال برای پروژه خانه سنگنوردی و ۶۵۰ میلیارد ریال نیز برای سالن ورزشی آوج تخصیص یافته است.
وی افزود: برای تکمیل سالن ۶ هزار نفری، هفت هزار میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است و با توجه به نزدیکی این طرحها به فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی، میتوانیم پس از تکمیل، ۱۵ رشته آمایشی ورزشی را با هدف گردشگری ورزشی و جذب بازیها و رویدادهای بینالمللی به استان منتقل کنیم.
سرپرست ورزش و جوانان قزوین خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختها، تکمیل پروژههای نیمهتمام و توجه به عدالت ورزشی در شهرستانها از اولویتهای اصلی اداره کل ورزش و جوانان قزوین است و امیدواریم با حمایت وزارتخانه، سرعت پیشرفت پروژهها افزایش یابد.
منبع: ایرنا