باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد _ مهاجرانی سخنگوی دولت امروز در حاشیه نشست با دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در پاسخ به سوال اختصاصی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص روند جمع آوری سیم کارت‌های سفید گفت: طبق دستور رئیس‌جمهور، همه سیم‌کارت‌های سفید جمع‌آوری می‌شوند و این اقدام با جدیت کامل در دستور کار است.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد: طرح جدید قیمت‌گذاری بنزین از روز شنبه ۲۲ آذرماه در سطح کشور اجرایی خواهد شد.

بر این اساس قیمت‌ها و سهمیه‌بندی جدید بنزین به شرح زیر است:

· بنزین سهمیه‌ای: ماهانه ۶۰ لیتر به قیمت ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر.

· بنزین آزاد (با استفاده از کارت سوخت): ماهانه ۱۰۰ لیتر به قیمت ۳۰۰۰ تومان برای هر لیتر.

· بنزین آزاد (با کارت خوان جایگاه‌های سوخت): بدون سهمیه و به قیمت ۵۰۰۰ تومان برای هر لیتر.

یادآور می شود: رئیس‌جمهور پیش‌تر در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران دستور ویژه‌ای صادر کرده و خواستار تبدیل سیم‌کارت‌های سفید به سیاه شد تا روند امنیت و مدیریت ارتباطات بهبود یابد.

بر اساس این تصمیم، تمامی سیم‌کارت‌های فاقد هویت مشخص یا ثبت‌نشده، از دسترسی به شبکه قطع خواهند شد.

هدف این سیاست، کاهش تخلفات خطوط ناشناس و افزایش نظارت بر ارتباطات تلفنی است.