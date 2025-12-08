سخنگوی دولت، اعلام کرد: جمع‌آوری سیم‌کارت‌های سفید طبق دستور رئیس‌جمهور با جدیت کامل در حال انجام است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد _ مهاجرانی سخنگوی دولت امروز در حاشیه نشست با دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در پاسخ به سوال اختصاصی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص روند جمع آوری سیم کارت‌های سفید گفت: طبق دستور رئیس‌جمهور، همه سیم‌کارت‌های سفید جمع‌آوری می‌شوند و این اقدام با جدیت کامل در دستور کار است.

 فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد: طرح جدید قیمت‌گذاری بنزین از روز شنبه ۲۲ آذرماه در سطح کشور اجرایی خواهد شد.

بر این اساس قیمت‌ها و سهمیه‌بندی جدید بنزین به شرح زیر است:

· بنزین سهمیه‌ای: ماهانه ۶۰ لیتر به قیمت ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر.

· بنزین آزاد (با استفاده از کارت سوخت): ماهانه ۱۰۰ لیتر به قیمت ۳۰۰۰ تومان برای هر لیتر.

· بنزین آزاد (با کارت خوان جایگاه‌های سوخت): بدون سهمیه و به قیمت ۵۰۰۰ تومان برای هر لیتر.

یادآور می شود: رئیس‌جمهور پیش‌تر در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران دستور ویژه‌ای صادر کرده و خواستار تبدیل سیم‌کارت‌های سفید به سیاه شد تا روند امنیت و مدیریت ارتباطات بهبود یابد.

بر اساس این تصمیم، تمامی سیم‌کارت‌های فاقد هویت مشخص یا ثبت‌نشده، از دسترسی به شبکه قطع خواهند شد.
هدف این سیاست، کاهش تخلفات خطوط ناشناس و افزایش نظارت بر ارتباطات تلفنی است.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۵
در انتظار بررسی: ۱۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
یعنی که اسلام و دین را سربلند کردید رطب خورده کی منع خوردن چی بکنند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
دولت سوم روحانی حظ کنید غوغای روحانی رو مخصوصا اونایی که بهش رای دادند نطق جدیدش رو هم حتما گوش کنید تمام راهکارهای علمی رو گذاشته جلوی این دولت البته با نظر کارشناسها!
۶
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
نمیشه دولت سخنگو نداشته باشه ؟
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یکی یه دونه
۲۲:۲۹ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
هر دولتی آمد جز گرانی چیزی ندیدیم و شما سر آمد همه آنها هستید هر کاری دلتان می خواهد انجام دهید.
۲
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
خانم محترم آیا از وضع و حال و روز مردم باخبرید؟ ؟؟؟ امروزم که رفتین دانشگاه غذای رایگان از جیب مردم نوش جون کردین آیا میدانید بیش از 50 درصد مردم یه وعده غذای ناچیز هم نمیتوانند داشته باشند؟؟؟ واقعا متاسفیم برای اینهمه داشته و اینهمه تحت فشار بودن. یک درصد هم به مردم فقیر فک کنید موقعی که میگین میخندید و میخورین...
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
دلار چند؟؟؟
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
همچین میگه با جدیت تمام که انگار میخواد دونه دونه بره در خونه ها و سیمکارتا رو جمع کنه...
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
چه خوب
۰
۲
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۲۱:۱۹ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
شما بیخود سیم کارت سفید دادی که حالا داری جمع میکنی .
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
خانم مهاجرانی، دانشگاه یزد چه خبر؟!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محدحسین
۲۰:۵۸ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
خدایا ما را نجات بده از این قوم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
۱۶ میلیون نفر خدا جواب تونو بده
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۸:۲۳ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
بعد فیلتر شکن رایگان بهشون بدین .ملت را چه فرمی نگاه می کنید شما
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
افزایش قیمت بنزین وضعیت معیشتی و روانی مردم رو از حالت اضطرار به بحرانی سوق خواهد داد .این طرح باید لغو شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
چرا ماها دار ۷ نفر خانواده هستیم و دو ماشین مدل پایین سهمیه یکیشون بنزین حدف بشه مدل ۸۴ پژو مدل ۹۳ وانت هم رنگ شده ماشین مدل بالا یکیشون فقط سال ۱۲۰۰ جریمه مدل پایین بیمه می‌دهم خدا را خوش نمیا با این قانون من‌درآوردی
۰
۰
پاسخ دادن
