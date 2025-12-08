در مراسمی از رتبه‌های برتر قم در چهل و هشتمین دوره مسابقات ملی و بین‌المللی قرآن کریم در بخش معارف قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۵۰ نفر از فعالان قرآنی استان قم که طی یک سال گذشته در مسابقات ملی و بین المللی حائز رتبه های برتر شدند، توسط آیت الله سید محمد سعیدی تولیت حرم حضرت معصومه(س) در این مکان مقدس تقدیر شدند.

در این مراسم اسحاق عبدالهی رتبه اول رشته قرائت تحقیق در مسابقات بین المللی روسیه، فاطمه دلیری رتبه اول مسابقات بین المللی قرآن ایران در سال گذشته و سید علی حسینی رتبه ممتاز مسابقات بین المللی قرآن کریم در رشته حفظ کل مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین ۱۶ نفر از رتبه‌های برتر مسابقات سراسری قرآن کریم ( اوقاف و امورخیریه) در مرحله کشوری شامل ۱۱ نفر از برادران و پنج نفر از خواهران قرآنی استان قم در این مراسم تقدیر شدند.

گفتنی است ۳۱ نفر از رتبه‌های برتر مسابقات قرآنی کشوری آموزش و پرورش شامل ۱۵ دانش آموز پسر و ۱۶ دانش آموز دختر این استان نیز در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.

چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارف قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه، دهم تا شانزدهم آذرماه به میزبانی استان قم برگزار شد.

منبع: آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)‌

