در این مراسم اسحاق عبدالهی رتبه اول رشته قرائت تحقیق در مسابقات بین المللی روسیه، فاطمه دلیری رتبه اول مسابقات بین المللی قرآن ایران در سال گذشته و سید علی حسینی رتبه ممتاز مسابقات بین المللی قرآن کریم در رشته حفظ کل مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین ۱۶ نفر از رتبه‌های برتر مسابقات سراسری قرآن کریم ( اوقاف و امورخیریه) در مرحله کشوری شامل ۱۱ نفر از برادران و پنج نفر از خواهران قرآنی استان قم در این مراسم تقدیر شدند.

گفتنی است ۳۱ نفر از رتبه‌های برتر مسابقات قرآنی کشوری آموزش و پرورش شامل ۱۵ دانش آموز پسر و ۱۶ دانش آموز دختر این استان نیز در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.

چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارف قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه، دهم تا شانزدهم آذرماه به میزبانی استان قم برگزار شد.

