باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا معیری پور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قزوین گفت: علاوه بر آمادگی کامل نیرو‌ها و تجهیز ماشین‌آلات بیش از ۳۶ هزار تن شن و نمک نیز به‌منظور طرح زمستانی و مدیریت شرایط جوی در راهدارخانه‌های سطح استان ذخیره‌سازی و دپو شده است.

وی با اشاره به تامین و دپوی ۳۶ هزار تن ماسه و نمک برای مدیریت شرایط جوی زمستانی افزود: این اقدام به منظور ارتقای ایمنی مسیر‌ها و کاهش حوادث رانندگی در فصل سرما صورت گرفته است.

معیری‌پور همچنین به استقرار ۲۹۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات در سطح جاده‌های استان اشاره کرد و گفت: تعداد کل ماشین آلات راهداری استان ۲۹۸ دستگاه و تعداد ماشین آلات اختصاصی راهداری زمستانی ۲۱۹ دستگاه است که به تفکیک ۳۸ دستگاه ماشین آلات سبک، ۸۳ دستگاه ماشین آلات نیمه سنگین و ۹۸ دستگاه ماشین آلات سنگین را شامل می‌شود.

به گفته این مسئول، این اقدام بخشی از برنامه گسترده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین برای حفظ ایمنی جاده‌ها و کاهش خطرات ناشی از بارش‌های زمستانی است که تیم‌های راهداری به صورت شبانه‌روزی آماده خدمات‌رسانی به رانندگان و مسافران هستند.

معیری پور یادآور شد: تامین و دپوی به موقع مصالح راهداری از جمله ماسه و نمک، یکی از اقدامات پیشگیرانه مهم برای کاهش حوادث رانندگی در مسیر‌های برف‌گیر استان محسوب می‌شود و شهروندان می‌توانند با اطمینان بیشتری از جاده‌ها تردد کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قزوین همچنین با اشاره به تجهیز تعداد ۳۳ راهدارخانه در سطح راه‌های استان بیان کرد: راهداران و تجهیزات راهداری برای اجرای طرح زمستانی در محور‌های مواصلاتی استان قزوین کاملا آماده هستند.

منبع: راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین