مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قزوین گفت: همزمان با آغاز موج بارندگی‌ها در سطح استان ۲۲۶ تیم عملیات راهداری به همراه تجهیزات در حالت آماده باش ۱۰۰ درصدی قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا معیری پور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قزوین گفت: علاوه بر آمادگی کامل نیرو‌ها و تجهیز ماشین‌آلات بیش از ۳۶ هزار تن شن و نمک نیز به‌منظور طرح زمستانی و مدیریت شرایط جوی در راهدارخانه‌های سطح استان ذخیره‌سازی و دپو شده است.

وی با اشاره به تامین و دپوی ۳۶ هزار تن ماسه و نمک برای مدیریت شرایط جوی زمستانی افزود: این اقدام به منظور ارتقای ایمنی مسیر‌ها و کاهش حوادث رانندگی در فصل سرما صورت گرفته است.

معیری‌پور همچنین به استقرار ۲۹۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات در سطح جاده‌های استان اشاره کرد و گفت: تعداد کل ماشین آلات راهداری استان ۲۹۸ دستگاه و تعداد ماشین آلات اختصاصی راهداری زمستانی ۲۱۹ دستگاه است که به تفکیک ۳۸ دستگاه ماشین آلات سبک، ۸۳ دستگاه ماشین آلات نیمه سنگین و ۹۸ دستگاه ماشین آلات سنگین را شامل می‌شود.

به گفته این مسئول، این اقدام بخشی از برنامه گسترده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین برای حفظ ایمنی جاده‌ها و کاهش خطرات ناشی از بارش‌های زمستانی است که تیم‌های راهداری به صورت شبانه‌روزی آماده خدمات‌رسانی به رانندگان و مسافران هستند.

معیری پور یادآور شد: تامین و دپوی به موقع مصالح راهداری از جمله ماسه و نمک، یکی از اقدامات پیشگیرانه مهم برای کاهش حوادث رانندگی در مسیر‌های برف‌گیر استان محسوب می‌شود و شهروندان می‌توانند با اطمینان بیشتری از جاده‌ها تردد کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قزوین همچنین با اشاره به تجهیز تعداد ۳۳ راهدارخانه در سطح راه‌های استان بیان کرد: راهداران و تجهیزات راهداری برای اجرای طرح زمستانی در محور‌های مواصلاتی استان قزوین کاملا آماده هستند.

منبع: راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین

برچسب ها: حمل و نقل ، بارش باران‌
خبرهای مرتبط
هشدار نارنجی هواشناسی قزوین
شهروند خبرنگار قزوین؛
نمایی زیبا از رنگین کمان پس از باران بهاری+ فیلم
هوای سه شهر قزوین ناسالم است
تاکید استاندار قزوین بر پیگیری دیپلماسی اقتصادی و رونق صادرات کالا‌های استان
دوگانه‌سوزی رایگان خودرو‌ها در قزوین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
بارش باران پاییزی در روستای جوهرین+ فیلم
تخصیص هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت‌های ورزش قزوین
آماده‌باش ۲۲۶ تیم راهدار در جاده‌های قزوین
هشدار نارنجی هواشناسی قزوین
آغاز پویش شادی‌هایمان را تقسیم کنیم
دستگیری ۹۹ شکارچی غیرمجاز در قزوین
افتتاح خانه جوان در قزوین