باشگاه خبرنگاران جوان - ناپولی در بازی حساس هفته چهاردهم سری آ ایتالیا، یوونتوس را با نتیجه دو بر یک شکست داد. این آخرین بازی خانگی ناپولی در سال ۲۰۲۵ در سری آ بود.

ناپولی در طول سال ۲۰۲۵ در بازی‌های خانگی شکست‌ناپذیر باقی ماند. این تیم در ۱۳ بازی به پیروزی رسید و چهار بازی را با تساوی به پایان رساند و هیچ تیمی نتوانست در سالی که رو به پایان است، قهرمان فصل قبل سری آ را شکست دهد.

چنین سال موفقی برای ناپولی آخرین بار سال ۱۹۸۷ دیده شد؛ زمانی که دیگو مارادونای فقید در اوج دوران حرفه‌ای خود بود. ناپولی آن سال در سری آ یازده بازی خانگی را برد و سه بازی را با تساوی به پایان رساند.

منبع: ایسنا