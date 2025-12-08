ناپولی با پیروزی دو بر یک برابر یوونتوس در آخرین بازی خانگی سال ۲۰۲۵ رکوردی تاریخی را به نام خودش ثبت کرد. این تیم در تمام ۱۷ بازی خانگی امسال در سری آ شکست‌ناپذیر باقی ماند؛ با ۱۳ برد و ۴ تساوی. چنین سال خانگی بی‌نقصی آخرین بار سال ۱۹۸۷ و در دوران دیگو مارادونا دیده شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناپولی در بازی حساس هفته چهاردهم سری آ ایتالیا، یوونتوس را با نتیجه دو بر یک شکست داد. این آخرین بازی خانگی ناپولی در سال ۲۰۲۵ در سری آ بود.

ناپولی در طول سال ۲۰۲۵ در بازی‌های خانگی شکست‌ناپذیر باقی ماند. این تیم در ۱۳ بازی به پیروزی رسید و چهار بازی را با تساوی به پایان رساند و هیچ تیمی نتوانست در سالی که رو به پایان است، قهرمان فصل قبل سری آ را شکست دهد.

چنین سال موفقی برای ناپولی آخرین بار سال ۱۹۸۷ دیده شد؛ زمانی که دیگو مارادونای فقید در اوج دوران حرفه‌ای خود بود. ناپولی آن سال در سری آ یازده بازی خانگی را برد و سه بازی را با تساوی به پایان رساند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: ناپولی ، سری آ ایتالیا ، یوونتوس
