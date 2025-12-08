باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدجواد دهقانی، رئیس دانشگاه صنعتی شیراز، در نشست خبری امروز با اشاره به دستاوردهای علمی و پژوهشی این دانشگاه گفت: دانشگاه صنعتی شیراز با کسب رتبههای معتبر جهانی، توسعه مراکز تحقیقاتی و فناوری و ایجاد ارتباط مستمر با صنعت، به یکی از دانشگاههای پیشرو کشور تبدیل شده است.
او افزود: این دانشگاه طی سه سال متوالی در رتبهبندی تایمز در میان بیش از دو هزار دانشگاه جهان، جایگاه ۵۰۱ تا ۶۰۰ را کسب کرده و در سطح ملی رتبه پنجم را دارد. همچنین در میان دانشگاههای جوان با سابقه کمتر از ۵۰ سال، رتبه ۸۵ جهانی و رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
دهقانی خاطرنشان کرد: در رتبهبندی آسیایی تایمز، دانشگاه صنعتی شیراز جایگاه ۱۵۵ را دارد و در رتبهبندی موضوعی شانگهای در حوزه فناوری و علوم مهندسی بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ قرار گرفته است؛ جایگاهی همتراز با دانشگاههای برتر کشور همچون صنعتی شریف.
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز با اشاره به توان علمی اعضای هیئت علمی گفت: حدود ۷۰ درصد اساتید در مرتبه دانشیاری و بالاتر قرار دارند و برخی نیز در جمع یک درصد برتر جهانی هستند. این دانشگاه با بیش از ۷۰ آزمایشگاه و مرکز تحقیقاتی فعال، سالانه سهم قابلتوجهی از تولیدات علمی کشور را در نشریات معتبر بینالمللی منتشر میکند.
او افزود: ترکیب رشتهها و گرایشهای دانشگاه شامل ۵۲ درصد کارشناسی ارشد، ۲۶ درصد دکتری و ۲۲ درصد کارشناسی است و آموزشها با هدف آمادهسازی دانشجویان برای بازار کار طراحی شدهاند. نرخ اشتغال فارغالتحصیلان در رشتههایی مانند IT و مهندسی صنایع ۱۰۰ درصد و در مجموع بیش از ۸۵ درصد است.
دهقانی با اشاره به برگزاری بیش از ۱۰ هزار دوره مهارتی در شش ماه نخست سال، از همکاریهای گسترده دانشگاه با صنایع دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: مراکز نوآوری، تحقیقات خودروهای هوشمند و سلامت در دانشگاه راهاندازی شده و محصولات دانشبنیان دانشجویان به مرحله صنعتی شدن رسیدهاند.
او همچنین از امضای تفاهمنامههای همکاری با دانشگاههای فرانسه، اسپانیا، روسیه، عراق و عمان خبر داد و افزود: دانشگاه صنعتی شیراز در مسیر بینالمللیسازی آموزش و پژوهش حرکت میکند و هدف آن جذب دانشجویان خارجی و ایجاد مرجعیت علمی در استان فارس است.
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز تأکید کرد: این دانشگاه به دنبال ایجاد چرخهای هدفمند از آموزش تا اشتغال است و تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و حمایتهای صنعتی، جایگاه خود را در سطح ملی و بینالمللی ارتقا دهد.
او در پایان با اشاره به برنامههای رفاهی و بازسازی خوابگاهها، کاربردی شدن پایاننامهها و افزایش تعامل با صنایع، گفت: دانشگاه صنعتی شیراز قصد دارد حداقل ۳۰ درصد درآمد خود را از محل همکاری با صنعت تأمین کند و به الگویی ملی در پیوند آموزش، پژوهش و صنعت تبدیل شود.