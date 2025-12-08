ماموران یگان حفاظت محیط زیست قشم، لاشه چهار قطعه لاک‌پشت پوزه‌عقابی را در ساحل جنوبی این جزیره شناسایی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان - رئیس اداره محیط زیست قشم، علت احتمالی تلف شدن این لاک پشت‌ها را برخورد با قایق‌های گردشگری یا گیر افتادن در تور صیادان عنوان کرد.

شاهمراد جعفری افزود: دوست داران محیط زیست نیز یک قطعه لاک پشت پوزه عقابی که از ناحیه لاک، سر و باله دچاره آسیب شده بود برای درمان به اداره محیط زیست تحویل دادند.

وی گفت: در این خصوص اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قشم اخطاریه زیست محیطی برای تعاونی‌های صیادی وگردشگری صادر کرد تا با رعایت احتیاط‌های لازم، از وقوع حوادث مشابه و آسیب به حیات‌وحش دریایی جلوگیری شود.

