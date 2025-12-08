قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۱۷ آذر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۱،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۶۸۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰

 

