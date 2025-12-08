ارکستر سمفونیک موسیقی فیلم تهران قصد دارد گزیده‌ای از ماندگارترین موسیقی‌های تاریخ سینما را در برج میلاد تهران اجرا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- ارکستر سمفونیک موسیقی فیلم تهران تازه‌ترین کنسرت خود را ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های برج میلاد به صحنه می‌برد. این ارکستر نخستین ارکسترِ تخصصیِ موسیقی فیلم در ایران بوده است که کلیه فعالیت‌هایش را معطوف به موسیقی فیلم‌ها و سریال‌های ماندگار کرده است.

ارکستر سمفونیک موسیقی فیلم تهران که متشکل از نوازندگان برگزیده ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر ملی گروه کر تالار وحدت و کر هنرفارابی تهران میباشد، به رهبری عبدالرضا امیرخانی و با اجرای قطعاتی از مشهورترین آثار تاریخ سینما، در خردادماه سال جاری نیز در تالار وحدت تهران به صحنه رفته بود.

این ارکستر با هدف ترویج موسیقی پلی‌فونی با ساختار سمفونیک در میان عموم مردم شکل گرفته و این بار ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در برج میلاد تهران به صحنه می‌رود.

در این اجرا قطعاتی از موسیقیِ فیلم‌ها و سریال‌های برجسته‌ای چون؛ بازی تاج و تخت، ارباب حلقه‌ها، میان ستاره‌ای، انتقامجویان، ماموریت غیر ممکن، میشل استروگف، پدرخوانده، سینما پارادیزو، فتح بهشت، تک‌تاز، حرفه‌ای و خوب – بد – زشت؛ نواخته خواهد شد.

یکی از ویژگی‌های بارز این ارکستر، تنظیم اختصاصی تمام قطعات توسط آکادمی موسیقی هنرفارابی تهران زیر نظر عبدالرضا امیرخانی بوده است.

کنسرت ارکستر سمفونیک موسیقی فیلم تهران جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۲۱ در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار می‌شود. 

